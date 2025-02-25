İstanbul Valisi Gül: Derbide taşkınlık yapan 71 kişi hakkında işlem yapıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık yapan 71 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması gerektiği yönünde hatırlatmada bulunan Vali Gül, "Stadyumlarda huzuru bozan her türlü davranışa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum." dedi.
Bazı taraftarlar stat içerisinde meşale yakıp sahaya atarak stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan hareketler sergiledi.
"Kararlılıkla mücadele edeceğiz"
"Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, stadyumlarda huzuru bozan her türlü davranışa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum."
"Beş kişi sahaya torpil attı"
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise alınan önlemlerle birlikte Galatarasay-Fenerbahçe maçının sorunsuz şekilde sona erdiği kaydedildi.
Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlilerince 24.02.2025 tarihi saat 20.00'da Rams Park Stadyumunda Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş. takımları arasında oynanan müsabaka ile ilgili olarak; 10 bin 30 görevlinin yer aldığını müsabakaya, 52 bin152 geçiş yapan seyirci sayısı ile müsabaka gerçekleştirilmiş, her iki takım taraftarlarından; 8 kişiye meşale yakmak, 5 kişiye tribüne meşale sokmak, 5 kişiye sahaya torpil atmak, 53 kişiye "6222 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan olmak üzere toplamda 71 kişiye adli işlem yapılarak müsabaka sorunsuz şekilde sona ermiştir" ifadelerine yer verildi.