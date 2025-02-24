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Trabzonspor'dan TFF'ye Vincic çağrısı

Trabzonspor'dan TFF'ye Vincic çağrısı

22:4124/02/2025, Monday
G: 24/02/2025, Monday
Yeni Şafak
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Hakem Slavko Vincic
Hakem Slavko Vincic

Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray ile oynanacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesini talep etti.

Trabzonspor, Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Sloven hakem Slavko Vincic çağrısında bulundu.


Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Adalet İçin Eşitlik İstiyoruz!


Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur.


Bu doğrultuda, kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında; tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic’in görev almasını talep ediyoruz.


Türkiye Futbol Federasyonu’nu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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