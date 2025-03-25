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Suriye'den topraklarına yönelik saldırı nedeniyle İsrail'e kınama

Suriye'den topraklarına yönelik saldırı nedeniyle İsrail'e kınama

17:5525/03/2025, Salı
AA
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Suriye, topraklarına yönelik devam eden İsrail saldırılarını şiddetle kınadığını açıkladı. Yapılan açıklamada İsrail'in saldırılarının ulusal egemenliğe ve uluslararası yasalara açıkça aykırı olduğu belirtilerek, saldırıların uluslararası düzeyde soruşturulması talep edildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye topraklarına yönelik devam eden İsrail saldırılarını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada İsrail'in saldırılarının ulusal egemenliğe ve uluslararası yasalara açıkça aykırı olduğu belirtildi.

Öte yandan İsrail'in gerçekleştirdiği ihlallerin, uluslararası düzeyde soruşturulması talebinde de bulunuldu.

Ayrıntılar Geliyor...

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#Suriye
#İsrail
#Saldırı
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