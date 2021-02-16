Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısı: 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesindeki sanayi bölgesinde, bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Yaralılar hastanelere nakledildi
- Terör saldırısında ilk belirlemelere göre bir sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere nakledildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.
"YPG/PKK ihtimali üzerinde duruluyor"
Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araç ve dükkanlarda zarar meydana geldi. Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.