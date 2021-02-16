Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısı: 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere nakledildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Haber Merkezi 16 Şubat 2021, 18:20 Son Güncelleme: 16 Şubat 2021, 18:42 AA