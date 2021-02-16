Dünya Suriyenin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısı 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı
ORTADOĞU

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısı: 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere nakledildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Haber Merkezi AA
Yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesindeki sanayi bölgesinde, bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

El Bab'da bombalı terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
OYNAT 00:34
El Bab'da bombalı terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere nakledildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araç ve dükkanlarda zarar meydana geldi.

Yaralılar hastanelere nakledildi

  • Terör saldırısında ilk belirlemelere göre bir sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere nakledildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

"YPG/PKK ihtimali üzerinde duruluyor"

Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araç ve dükkanlarda zarar meydana geldi. Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Abone Ol Google News
Fiyatlar fırladı!

Fiyatlar fırladı!

​Kar ve fırtına balık tezgahlarını vurdu, tezgahlar boş kaldı.
Gara şehitlerine acı veda

Gara şehitlerine acı veda

​Aynı gün kaçırıldılar birlikte defnedildiler.
Türkçe kimliğimizdir

Türkçe kimliğimizdir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'den ilan etti.
Vali Yerlikaya duyurdu

Vali Yerlikaya duyurdu

​İstanbul'da yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

​Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu soruşturma başlatıldı.

​Bakan Soylu Gara operasyonu ile ilgili Meclis'te açıklama yapıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon İl Kongresinde konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.