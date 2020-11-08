Şuşa için geri sayım: 16 köy daha kurtarıldı

Karabağ’da Ermenistan ordusuna tarihinin en büyük zayiatını verdiren Azerbaycan, adım adım ilerliyor. Karabağ’ın en stratejik noktası olan Şuşa’nın etrafına konuşlanan Azerbaycan ordusu burayı da özgürleştirip Hankendi’ye ilerlemek istiyor. Ermenistan ile Karabağ arasındaki ikmal yolu üzerinde bulunan kentin alınmasıyla harekatın seyrinin değişmesi planlanıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla ilerleyen ordunun kısa süre içerisinde müjdeyi vermesi bekleniyor.
16 KÖY DAHA KURTARILDI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 16 köyü daha Ermenistan’ın işgalinden kurtardığını duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından, “Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli’nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyitahmetli, Gorgan, Üçüncü Mahmutlu, Gacar ve Divanalılar, Cebrail’in Yukarı Mezre ve Yanarhac, Gubadlı’nın Gezyan, Balasoltanlı ve Merdanlı, Zengilan’ın Beşdeli, Hocalı’nın Karabulak ve Moşhmaat, Hocavend’in Atagut ve Tsakuri köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan’dır” paylaşımında bulundu. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200’den fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan’ın işgalinden kurtarmıştı.
AĞIR KAYIPLAR VERİYORLAR
Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde devam ettiği belirtildi. Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.
5. DAĞ MUHRİP ALAYINA BÜYÜK DARBE
Ağdere yönünde Ermenistan ordusunun 5. Dağ Muhrip Alayının mevzilerine yapılan top atışları sonucu birkaç araç ve havan topunun imha edildiği kaydedildi. Ermenistan güçlerinin 6. Dağ Alayı 1. Taburunun personeli arasında zayiat olduğu belirtilen açıklamada, D-30 Topçu Tümeni’nin 3. Batarya obüslerinin de devre dışı bırakıldığı aktarıldı. Açıklamada, tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğü vurgulandı.