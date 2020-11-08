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Dünya Şuşa için geri sayım 16 köy daha kurtarıldı
ASYA

Şuşa için geri sayım: 16 köy daha kurtarıldı

Şuşa için geri sayım: 16 köy daha kurtarıldı

Dört kent merkezi, 3 kasaba ve 200’den fazla köyü 28 yıl sonra işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu, kritik öneme sahip Şuşa’da zaferi göğüslemek üzere. Kentin kritik bölgelerine giren Azerbaycan ordusu, kenti alıp Hankendi’ye ilerlemek istiyor. Tüm cephelerde ilerleyen ordu, dün de 16 köyü kurtardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan ordusu, kritik öneme sahip olan Şuşa’da zafere çok yakın.
Azerbaycan ordusu, kritik öneme sahip olan Şuşa’da zafere çok yakın.

Karabağ’da Ermenistan ordusuna tarihinin en büyük zayiatını verdiren Azerbaycan, adım adım ilerliyor. Karabağ’ın en stratejik noktası olan Şuşa’nın etrafına konuşlanan Azerbaycan ordusu burayı da özgürleştirip Hankendi’ye ilerlemek istiyor. Ermenistan ile Karabağ arasındaki ikmal yolu üzerinde bulunan kentin alınmasıyla harekatın seyrinin değişmesi planlanıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla ilerleyen ordunun kısa süre içerisinde müjdeyi vermesi bekleniyor.

16 KÖY DAHA KURTARILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 16 köyü daha Ermenistan’ın işgalinden kurtardığını duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından, “Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli’nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyitahmetli, Gorgan, Üçüncü Mahmutlu, Gacar ve Divanalılar, Cebrail’in Yukarı Mezre ve Yanarhac, Gubadlı’nın Gezyan, Balasoltanlı ve Merdanlı, Zengilan’ın Beşdeli, Hocalı’nın Karabulak ve Moşhmaat, Hocavend’in Atagut ve Tsakuri köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan’dır” paylaşımında bulundu. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200’den fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan’ın işgalinden kurtarmıştı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın havan toplarını nokta atışıyla vurdu
OYNAT 00:39
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın havan toplarını nokta atışıyla vurdu
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait havan topu atış noktalarını imha ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Terter ilinin işgal altındaki Göyark köyünde konuşlu Ermenistan ordusunun havan topu atış noktalarının vurulduğu bildirildi. Hedeflerin nokta atışı ile imha edildiğini duyuran Bakanlık, operasyonun görüntülerini de paylaştı.


AĞIR KAYIPLAR VERİYORLAR

Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde devam ettiği belirtildi. Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Azerbaycan ordusu göz açtırmıyor: Ermenistan ordusunun dağ alayı dağıtıldı
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Azerbaycan ordusu göz açtırmıyor: Ermenistan ordusunun dağ alayı dağıtıldı

5. DAĞ MUHRİP ALAYINA BÜYÜK DARBE

Ağdere yönünde Ermenistan ordusunun 5. Dağ Muhrip Alayının mevzilerine yapılan top atışları sonucu birkaç araç ve havan topunun imha edildiği kaydedildi. Ermenistan güçlerinin 6. Dağ Alayı 1. Taburunun personeli arasında zayiat olduğu belirtilen açıklamada, D-30 Topçu Tümeni’nin 3. Batarya obüslerinin de devre dışı bırakıldığı aktarıldı. Açıklamada, tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğü vurgulandı.

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