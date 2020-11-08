Şuşa için geri sayım: 16 köy daha kurtarıldı

Azerbaycan ordusu, kritik öneme sahip olan Şuşa’da zafere çok yakın.

Karabağ’da Ermenistan ordusuna tarihinin en büyük zayiatını verdiren Azerbaycan, adım adım ilerliyor. Karabağ’ın en stratejik noktası olan Şuşa’nın etrafına konuşlanan Azerbaycan ordusu burayı da özgürleştirip Hankendi’ye ilerlemek istiyor. Ermenistan ile Karabağ arasındaki ikmal yolu üzerinde bulunan kentin alınmasıyla harekatın seyrinin değişmesi planlanıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla ilerleyen ordunun kısa süre içerisinde müjdeyi vermesi bekleniyor.

16 KÖY DAHA KURTARILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 16 köyü daha Ermenistan’ın işgalinden kurtardığını duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından, “Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli’nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyitahmetli, Gorgan, Üçüncü Mahmutlu, Gacar ve Divanalılar, Cebrail’in Yukarı Mezre ve Yanarhac, Gubadlı’nın Gezyan, Balasoltanlı ve Merdanlı, Zengilan’ın Beşdeli, Hocalı’nın Karabulak ve Moşhmaat, Hocavend’in Atagut ve Tsakuri köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan’dır” paylaşımında bulundu. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200’den fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan’ın işgalinden kurtarmıştı.

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OYNAT 00:39 Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın havan toplarını nokta atışıyla vurdu Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait havan topu atış noktalarını imha ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Terter ilinin işgal altındaki Göyark köyünde konuşlu Ermenistan ordusunun havan topu atış noktalarının vurulduğu bildirildi. Hedeflerin nokta atışı ile imha edildiğini duyuran Bakanlık, operasyonun görüntülerini de paylaştı.



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AĞIR KAYIPLAR VERİYORLAR

Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde devam ettiği belirtildi. Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

DÜNYA Azerbaycan ordusu göz açtırmıyor: Ermenistan ordusunun dağ alayı dağıtıldı

5. DAĞ MUHRİP ALAYINA BÜYÜK DARBE

Ağdere yönünde Ermenistan ordusunun 5. Dağ Muhrip Alayının mevzilerine yapılan top atışları sonucu birkaç araç ve havan topunun imha edildiği kaydedildi. Ermenistan güçlerinin 6. Dağ Alayı 1. Taburunun personeli arasında zayiat olduğu belirtilen açıklamada, D-30 Topçu Tümeni’nin 3. Batarya obüslerinin de devre dışı bırakıldığı aktarıldı. Açıklamada, tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğü vurgulandı.

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