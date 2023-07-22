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Dünya

Şuşa’daki Uluslararası Medya Forumu'nda medyanın sorunları ve çözümler konuşuldu

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da düzenlenen "4. Sanayi Devrimi Döneminde Yeni Medya" başlıklı Global Media Forumu'nda medyanın güncel sorunları ve çözüm yolları müzakere edildi.

15:07 . 22/07/2023 Cumartesi
AA
Şuşa Global Media Forumu'nda medyanın güncel sorunları müzakere edildi.

Şuşa Global Media Forumu'nda medyanın güncel sorunları müzakere edildi.

Açılışını dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yaptığı forum bugün panellerle devam etti.


Panellerden önce konuşma yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev bugünün Azerbaycan basınının 148. kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, tüm gazetecileri kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev.

Haber tüketicilerinin veriye dayalı, hızlı, doğru ve öz bilgiler istediğini söyleyen Hacıyev, sosyal medyanın geleneksel medya üzerinde oluşturduğu baskılardan bahsetti.



'Medyanın Geleceği: Geleneksel Medya İçin Sonraki Adımlar; Odak Noktasında Dijital Dönüşüm'


Hacıyev, forumda, Bağlantısızlar Hareketi Medya Platformu'nun önerildiğini ve bu konu üzerinde çalışacaklarını kaydetti.


"Medyanın Geleceği: Geleneksel Medya İçin Sonraki Adımlar; Odak Noktasında Dijital Dönüşüm" başlıklı panelde geleneksel medyanın karşılaştığı sorunlar ve yeni trendlerin gazeteciliğe oluşturduğu zorluklar müzakere edildi.

Yapay zeka ele alındı

Panelde ayrıca yapay zekanın haber üretimine sağladığı avantaj ve tehditler de tartışıldı.

"Medyada Yatırım ve Tüketim Trendleri" başlıklı panelde ise medya ürünlerinin üretim ve tüketiminde değişen trendler, içerikler, yeni medyada değerler zincirinin oluşturulması, yatırım, sürdürülebilir medya iş modellerinin oluşturulması ve dezenformasyonla mücadele gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

50 ülkeden 250'den fazla katılımcının yer aldığı forum yarın sona erecek.


#Medya
#Şuşa
#Yapay Zeka
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