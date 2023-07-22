Şuşa’daki Uluslararası Medya Forumu'nda medyanın sorunları ve çözümler konuşuldu

Açılışını dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yaptığı forum bugün panellerle devam etti.

Panellerden önce konuşma yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev bugünün Azerbaycan basınının 148. kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, tüm gazetecileri kutladı.

Hacıyev, forumda, Bağlantısızlar Hareketi Medya Platformu'nun önerildiğini ve bu konu üzerinde çalışacaklarını kaydetti.

Panelde ayrıca yapay zekanın haber üretimine sağladığı avantaj ve tehditler de tartışıldı.

"Medyada Yatırım ve Tüketim Trendleri" başlıklı panelde ise medya ürünlerinin üretim ve tüketiminde değişen trendler, içerikler, yeni medyada değerler zincirinin oluşturulması, yatırım, sürdürülebilir medya iş modellerinin oluşturulması ve dezenformasyonla mücadele gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.