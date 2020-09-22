Suudi Arabistan eski istihbarat şefi: Saddam devrilene kadar Suriye ve İran'la ittifak kurduk

Suudi Arabistan İstihbaratı eski Şefi Prens Türki el Faysal, Suudi Arabistan'ın 1990'larda Suriye ve İran ile Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in rejimini zayıflatmak amacıyla yaptığı bir istihbarat ittifakını ortaya çıkardı.
Prens El Faysal, Kuveyt gazetesi El Kabas'a verdiği röportajda, ilişkinin Irak'ın Kuveyt'i işgali sırasında ortaya çıktığını ve savaşın sonuna kadar devam ettiğini söyledi.
- El Faysal, amacın ''Irak rejimini hedef almak için yurtdışındaki Irak muhalefetine gerekli desteği sağlamak'' olduğunu açıkladı.
Türki el Faysal'a göre, istihbari toplantılar (Muhaliflerle) Suriye'de çok sayıda Irak rejimi muhalifinin varlığı nedeniyle Şam'da gerçekleşiyordu.
Eski Suudi istihbarat şefi El Faysal, Iraklı muhaliflerin Riyad'a geldiğini ve Kral Fahd bin Abdülaziz ile görüştüğünü açıkladı.
KRAL FAYSAL'IN OĞLU, SUUDİ SİYASETİNDE ÖNEMLİ İSİM
Turki Faysal el Suud, 1975’te öldürülen Kral Faysal’ın oğludur.
1975 sonrası dışişleri bakanlığı yapan Faysal, daha sonra da Suudi Arabistan istihbaratının başında bulundu.
- Turki Faysal el Suud’un babası, Arabistan Kralı Faysal, 25 Mart 1975’te yeğeni Faysal bin Musad tarafından sarayında öldürüldü. Prens Turki el Faysal’ın annesi, Adapazarlı Abhaz Raznoha Asiye hanımın kızı İffet Hanımdı.
Suudi İstihbaratını 22 yıl boyunca yöneten Türki el Faysal bu görevi öz dayısından yani bir başka Türk'ten devralmıştı.