Suudi Arabistan eski istihbarat şefi: Saddam devrilene kadar Suriye ve İran'la ittifak kurduk Suudi Arabistan istihbaratının 22 yıl boyunca bir numaralı ismi olan Prens Türki el Faysal, Suudi Arabistan'ın 1990'larda Suriye ve İran ile Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in rejimini zayıflatmak amacıyla yaptığı bir istihbarat ittifakını ortaya çıkardı. El-Faysal, "Bu ittifak, bir yandan Bağdat, diğer yandan Tahran, Şam ve Riyad arasındaki ilişkilerin gerginliği nedeniyle ortaya çıktı ve kötü bir şekilde 2003'te Irak rejiminin çöküşüne kadar devam etti" diye konuştu.

Haber Merkezi 22 Eylül 2020, 09:26 Son Güncelleme: 22 Eylül 2020, 09:27 Yeni Şafak