Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Suudi Arabistan hac ibadeti için kuralları duyurdu Birçok yasaklar getirildi
ORTADOĞU DÜNYA

Hac ibadeti nasıl olacak? Suudi Arabistan hac ibadeti için Kovid-19 kapsamındaki kuralları duyurdu!

Suudi Arabistan hac ibadeti için kuralları duyurdu: Birçok yasaklar getirildi

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacak hac mevsimi için sağlık protokolü yayınladı. Maddelerde zorunlu maske takılmasına yer verilirken, Mina Müzdelife ve Arafat'ta, 50 metrekarelik alana sahip çadırlarda en fazla 10 kişinin olacağı, şeytan taşlamada kullanılacak çakılların öncesinde dezenfekte edilip paketler içinde hacılara dağıtılacağı, hacıların toplu halde bir yerde bulunmasının, Kabe ve Hacerul Esved'e dokunma ve öpmesinin yasaklandığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'ya göre, hükümete bağlı Hastalıklardan Korunma ve Mücadele Merkezi, hac mevsimi boyunca Kovid-19'dan korunma tedbirleri kapsamında bir sağlık protokolü yayınladı.

Hac ibadetinin yapılışı sırasında hastalıktan korunmak için uyulması gereken şartların açıklandığı protokol metninde, Mina Müzdelife ve Arafat'a izinsiz girilmemesi, hac ibadetinin yapıldığı sırada maske takılmasının zorunlu olması gibi maddelere yer verildi.

Kutsal topraklarda 2020 yılı takvimi: Temsili Hac
KORONAVİRÜS
Kutsal topraklarda 2020 yılı takvimi: Temsili Hac

Şeytan taşlamada kullanılan çakıllar dezenfekte edilecek

Mina Müzdelife ve Arafat'ta, 50 metrekarelik alana sahip çadırlarda en fazla 10 kişinin olacağı, şeytan taşlamada kullanılacak çakılların öncesinde dezenfekte edilip paketler içinde hacılara dağıtılacağı ifade edilen metinde, tavaf ve say alanlarında da hacıların her kata dağılacağı ve en az yarım metre ya da bir metrelik sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak şeritler çizileceği belirtildi.

Hac işlemleri ikinci bir duyuruya kadar erteledi
KORONAVİRÜS
Hac işlemleri ikinci bir duyuruya kadar erteledi

Hacerul Esved'e dokunma ve öpme yasaklandı

Hacıların toplu halde bir yerde bulunmasının, Kabe ve Hacerul Esved'e dokunma ve öpmesinin yasaklandığı, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde cemaatle namaza ise izin verildiği aktarılan metinde, zemzem ve içme sularının pet şişelerde kişilere özel olarak verileceği kaydedildi.

Kovid-19'a yakalandığı şüphesi bulunan kişilerin ise hac ibadetini tamamlamasına izin verileceği ancak bu kişilerin kendisi gibi şüpheli olan grupla hareket edeceği, bu kişilere özel olarak tahsis edilen yerlerde kalacağı, otobüsleri kullanacağı ve yine bu kişilere özel programa tabi olacağı bilgisi paylaşıldı.

'Hac Allah'a yükseliştir'
GÜNDEM
'Hac Allah'a yükseliştir'

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı geçen ay, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da hac yapacakların 65 yaş altında olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması gerektiğini söylemişti.

Kuşların Kabe'yi tavaf ettiği anlar kamerada
OYNAT 00:00
Kuşların Kabe'yi tavaf ettiği anlar kamerada
Mekke'de çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntüleri, koronavirüs nedeniyle Kabe'nin boşaltılıp 'temizlik' çalışmalarının yürütüldüğü esnada bir Türk umreci çekti. Boşalan Kabe'yi kuşlar tavaf etti.


Abone Ol Google News
Türkiyeye adil davranmalıyız

Türkiye'ye adil davranmalıyız

​Almanya'dan Türkiye'ye seyahat yasağıyla ilgili flaş açıklama.
Alabaylar Çetesi çöketildi

'Alabaylar Çetesi' çöketildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.
Test kiti yetersizliği nedeniyle taramalar durduruldu

Test kiti yetersizliği nedeniyle taramalar durduruldu

​Ölüm oranında rekor kıran ülkede şimdi de test kiti sıkıntısı.
Bir hafta içinde öldürüyor

Bir hafta içinde öldürüyor

​ABD'de "beyin yiyen amip" vakası görüldü.
İzle ve gururlan

İzle ve gururlan

​ATAK Helikopteri kokpitinden gerçek operasyon görüntüleri.
Eşi hastalanınca gerçeği gördü

Eşi hastalanınca gerçeği gördü

Şehir hastanelerine çok sallamıştım şimdi özür diliyorum.
Avrupa'ya elektrik satabiliriz

Avrupa'ya elektrik satabiliriz

​Enerjide 'Yeşil Tarife' dönemi başlıyor.

​13 yaşında sapkın bir dünyanın sembolü oldu...

​Koronavirüs salgını sonrası için iki senaryo.

​LGBT akımları çocukların dünyasında yer edinmeye çalışıyor.
Konutta kritik uyarı!

Konutta kritik uyarı!

Sözleşmeye bu iki maddeyi mutlaka koydurun.
'Meslek bitiyor'<br>demedi siparişe yetişemiyor

'Meslek bitiyor'
demedi siparişe yetişemiyor

Ahşaptan kalem yapıp Hindistan'a 175 liraya satıyor.
"Sonuna kadar 'VAR'ız"

"Sonuna kadar 'VAR'ız"

Trabzon yerel basınından Cüneyt Çakır göndermesi.
Ankara’nın ardından Van'da da bazı eylemler 15 gün süreyle yasaklandı
Gündem

Ankara’nın ardından Van'da da bazı eylemler 15 gün süreyle yasaklandı

Ankara'da geçtiğimiz günlerde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle kısıtlandırılmasının ardından Van'da da gelen son dakika bilgilendirmesine göre açık alanlarda düzenlenecek bazı eylem ve etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı. Yasaklar 7 Temmuz ile 21 Temmuz tarihleri arasında uygulanacak.
Sakarya Hendek’teki patlamanın 4’üncü gününde çalışmalara hızla devam ediyor: Bir kişinin daha kimliği belirlendi
Gündem

Sakarya Hendek’teki patlamanın 4’üncü gününde çalışmalara hızla devam ediyor: Bir kişinin daha kimliği belirlendi

Sakarya Hendek'te bulunan bir havai fişek fabrikasında çıkan yangının ardından patlama meydana gelmişti. 6 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise halen kayıp olduğu patlamanın 4’üncü gününde kayıp olan son kişi için ekipler seferber olurken gerçekleşen çalışmalar havadan görüntülendi. 6’ya yükselen can kaybında ise bir kişinin daha kimliği belirlendi. Evli ve bir çocuğu olduğu öğrenilen Kor’un cenazesinin Çorum’a götürülmesi bekleniyor.
Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?
Spor

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ligin bitimine son 4 hafta kala hem zirve yarışı hem de ateş hattı oldukça birbirine yakın durumda. Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gençlerbirliği Fenerbahçe maçının hakemi kim? Gençlerbirliği (GB) Fenerbahçe (FB) maçıyla ilgili bütün gelişmeleri haberimizde ve Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.