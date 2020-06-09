Suudi Arabistan, hac kontenjanlarına yüzde 20 sınırlama getirmeyi planlıyor

Dünya

Ayakta cami bırakmadılar: Yunanistan camileri ya kiliseye ya da sinema salonuna çevirdi

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’da camilere saldırılar yine arttı. Limasol’da Köprülü Camii molotofla yakılmak istenirken Tuzla’da camiye Bizans bayrağı asıldı. Dimetoka’da minareye Yunan bayrağı asıldı. Saldırılarda Ayasofya’da Fetih Suresi okunması bahane edilse de, Atina vandalizminin uzun geçmişi var. Rum Kesimi’ndeki 100 camiden bugün sadece bir kaçı ayakta.