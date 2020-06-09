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Dünya Suudi Arabistan, hac kontenjanlarına yüzde 20 sınırlama getirmeyi planlıyor
ASYA

Suudi Arabistan, hac kontenjanlarına yüzde 20 sınırlama getirmeyi planlıyor

Suudi Arabistan, hac kontenjanlarına yüzde 20 sınırlama getirmeyi planlıyor

Suudi Arabistan’da her geçen gün artan koronavirüs vakaları nedeniyle hac ziyaretlerine yüzde 20 kontenjan sınırlaması getirilmesi planlanıyor.

Haber Merkezi İHA
Hac ziyaretlerine yüzde 20 kontenjan sınırlaması getirilmesi getirilecek.
Hac ziyaretlerine yüzde 20 kontenjan sınırlaması getirilmesi getirilecek.

Suudi Arabistan’da korona virüs vaka sayısının 100 bini aşmasının ardından yetkililer çeşitli önlemler almayı düşündüklerini açıkladı. Yetkililer, hac ziyaretlerinde her ülkeye verilen kotanın sadece yüzde 20’sine izin vermeyi planladıklarını dile getirdi.

Suudi Arabistan'da camiler iki ay sonra ibadete açıldı
KORONAVİRÜS
Suudi Arabistan'da camiler iki ay sonra ibadete açıldı

Mart ayında askıya alınmıştı

Suudi Arabistan, salgın nedeniyle Mart ayından bu yana hac ve umre ziyaretlerini askıya almıştı.

Her yıl 2,5 milyon Müslüman kutsal toprakları ziyaret ediyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan’da toplam koronavirüs vaka sayısı 105 bin 283’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 746’ya yükseldi.

Mescid-i Nebevi'de eller yeniden semaya kalktı: 74 gün sonra ilk namaz
KORONAVİRÜS
Mescid-i Nebevi'de eller yeniden semaya kalktı: 74 gün sonra ilk namaz

Kabe'de buruk teravih
OYNAT 00:46
Kabe'de buruk teravih
Salgın gölgesinde başlayan Ramazan'ın ilk teravihi buruk geçti. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da tedbirlerle kılınan teravihte saflar boş kaldı.

Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı kılındı
OYNAT 02:16
Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı kılındı
Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'da, Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'de ve Filistin'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı, koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler alınarak kılındı.

Kapatılan Kabe'nin boş kalan tavaf alanı hüzünlendirdi
OYNAT 00:56
Kapatılan Kabe'nin boş kalan tavaf alanı hüzünlendirdi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan Mescid-i Haram'da Kabe'nin etrafındaki tavaf alanı ile Safa ve Merve tepeleri arasındaki sa'y alanlarının boş hali görüntülendi. Zemzem içilen yerlerin de bir şerit çekilerek kapatıldığı görüldü.


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​Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadeleye yönelik yeni tedbirleri duyurdu.

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