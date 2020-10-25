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Dünya Suudi Arabistan ile İsrail normalleşmesi ABD seçimlerinden sonra duyurulacak
ORTADOĞU

Suudi Arabistan ile İsrail normalleşmesi ABD seçimlerinden sonra duyurulacak

Suudi Arabistan ve ABD arasındaki normalleşmenin, ABD Başkanlık seçimlerinden sonra gerçekleşeceği iddia edildi. Washington'un arabuluculuğunda İsrail ile Umman arasında yürütülen müzakerelerde sona yaklaşıldığı ve iki ülkenin anlaşmaya vardığı duyurusunun ABD'de gelecek ay gerçekleştirilecek başkanlık seçiminden önce yapılabileceği savunuldu.

Haber Merkezi AA
İki ülke arasındaki anlaşma seçimlerinden sonra duyurulacak.
İki ülke arasındaki anlaşma seçimlerinden sonra duyurulacak.

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin ardından İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri normalleştirme anlaşmasının duyurulacağı iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan ve isimleri açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Suudi Arabistan ile Umman'ın da İsrail ile ilişkileri normalleştireceği iddia edildi.

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ANLAŞMADA SONA GELİNDİ

Washington'un arabuluculuğunda İsrail ile Umman arasında yürütülen müzakerelerde sona yaklaşıldığı ve iki ülkenin anlaşmaya vardığı duyurusunun ABD'de gelecek ay gerçekleştirilecek başkanlık seçiminden önce yapılabileceği savunuldu.

Haberde, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen'in, Tel Aviv'in Suudi Arabistan ile de ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmasını umduğu ancak Riyad yönetiminin bu adımı 3 Kasım'daki seçimden sonra atmasını beklediği kaydedildi.

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SEÇİM HEDİYES!

Haberde, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme anlaşmasını, ABD Başkanına "seçim hediyesi" olarak sunmayı istediği iddia edildi.

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İhanet anlaşması imzalandı
İsrail, Bahreyn ve BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) arasında Arap dünyasının ihanet anlaşması olarak isimlendirdiği anlaşma dün Beyaz Saray'da imzalandı. Trump anlaşma için 'Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız' dedi.


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