Suudi Arabistan ile İsrail normalleşmesi ABD seçimlerinden sonra duyurulacak

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin ardından İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri normalleştirme anlaşmasının duyurulacağı iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan ve isimleri açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Suudi Arabistan ile Umman'ın da İsrail ile ilişkileri normalleştireceği iddia edildi.

DÜNYA Suudi krallığı çöküşün eşiğinde: BAE ile ortaklık monarşinin sonunu getiriyor

ANLAŞMADA SONA GELİNDİ

Washington'un arabuluculuğunda İsrail ile Umman arasında yürütülen müzakerelerde sona yaklaşıldığı ve iki ülkenin anlaşmaya vardığı duyurusunun ABD'de gelecek ay gerçekleştirilecek başkanlık seçiminden önce yapılabileceği savunuldu.

Haberde, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen'in, Tel Aviv'in Suudi Arabistan ile de ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmasını umduğu ancak Riyad yönetiminin bu adımı 3 Kasım'daki seçimden sonra atmasını beklediği kaydedildi.

REKLAM

DÜNYA BAE’den Mısır’a Süveyş kazığı: Süveyş’e rakip kanal açacaklar

SEÇİM HEDİYES!

Haberde, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme anlaşmasını, ABD Başkanına "seçim hediyesi" olarak sunmayı istediği iddia edildi.