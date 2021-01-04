Kuveyt Dışişleri Bakanı: Suudi Arabistan ile Katar arasındaki sınırların açılması için anlaşmaya varıldı

Dışişleri Bakanı Sabah, yaptığı televizyon konuşmasında, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

"Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı." ifadelerini kullanan Kuveytli Bakan, Katar ile Suudi Arabistan arasındaki tüm meseleleri çözüme kavuşturma konusunda uzlaşıldığını aktardı.

Katar Emiri Al Sani, Suudi Arabistan'daki KİK Zirvesi'ne katılacak

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yarın yapılacak 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılacağı duyuruldu.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, Al Sani'nin, yarın Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 41. KİK Zirvesi'nde Katar heyetine başkanlık edeceği belirtildi.

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Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.





Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürüttü.

Türkiye, Katar ile Suudi Arabistan arasında sınırların açılmasına yönelik kararı memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının açılmasına yönelik kararın memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bakanlık, "Körfez İhtilafının Çözümüne Yönelik Kaydedilen Gelişmeler" hakkında bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılmasına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu gelişmenin Körfez bölgesinde Haziran 2017'den bu yana devam eden ihtilafın çözüme kavuşturulmasına yönelik önemli bir adımı teşkil ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Başta Kuveyt olmak üzere, yürüttükleri arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleriyle söz konusu kararın alınmasına katkı sağlayan uluslararası aktörlerin çabaları takdire şayandır. Temennimiz bu ihtilafın ülkelerin egemenliklerine karşılıklı saygı temelinde kapsamlı ve kalıcı çözüme kavuşturulması ve Katar halkına yönelik diğer müeyyidelerin de bir an önce kaldırılmasıdır. Körfez İşbirliği Konseyi'nin stratejik ortağı olan ve Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarına büyük önem atfeden ülkemiz, bu istikametteki tüm çabaları desteklemeyi sürdürecektir."

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını söylemişti.