|
Dünya

Suudi Arabistan ile Türkiye için E-vize merkezleri Ankara ve İstanbul'da açıldı

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında işlemleri kolaylaştıracak elektronik vize merkezlerinin Ankara ve İstanbul'da açılışları yapıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükelçi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, İstanbul, “Bu merkez, kardeş Türkiye halkına Suudi Arabistan ile ilgili yeni ufuklar açan geçiş kapısı mahiyetindedir" dedi.

Haber Merkezi
16:48 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 16:50 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
E-vize merkezleri iki şehirde hizmete girdi.
E-vize merkezleri iki şehirde hizmete girdi.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Ankara ve İstanbul'da aynı anda düzenlenen elektronik vize merkezlerinin açılışına Büyükelçi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, İstanbul Başkonsolosu Abdulmecid Aldosari ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan katıldı.


2030’UN SOMUT TERCÜMESİ


Nasr, bugün kendilerini bir araya getiren bu merkezin, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu'nun somut tercümesi olduğunu vurgulayarak, bu vizyonun temel taşlarından birinin de çeşitli yöntemlerle herkesin birçok başarı fırsatından faydalandığı dinamik toplum ve müreffeh ekonomi inşa etmek olduğunu söyledi.


HİZMET SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ


Bu yöntemlerin başında şirketlere destekleyici çalışma ortamı sağlamak geldiğine dikkat çeken Nasr, Suudi Arabistan'ın dünyada olumlu etki bırakmak ve halkının vizyonlarını gerçekleştirmek amacıyla programlar hazırlamak ve girişimlerde bulunmak için çaba sarf ettiğini belirtti. Nasr, vize talepleri merkezleri aracılığıyla Suudi Arabistan'a giriş vizesi almak için başvuru süreçlerinin kolaylaştırılmasının, Türk vatandaşlarına sunulan hizmetlerin seviyesini yükselttiğini anlattı.


Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Aldosari de merkezlerin açılmasının iki ülke arasındaki iletişimin devamı niteliğinde olduğunu, aynı zamanda güçlü ilişkileri yansıttığını ifade etti.

#Suudi Arabistan
#Türkiye
#E-vize
35 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
CHP İstanbul belediye başkan adayları kim? Hangi isim nereden aday? İşte İstanbul ilçe belediye aday adayı başvuru tam liste!