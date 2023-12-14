Suudi Arabistan ile Türkiye için E-vize merkezleri Ankara ve İstanbul'da açıldı

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Ankara ve İstanbul'da aynı anda düzenlenen elektronik vize merkezlerinin açılışına Büyükelçi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, İstanbul Başkonsolosu Abdulmecid Aldosari ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan katıldı.





2030’UN SOMUT TERCÜMESİ





Nasr, bugün kendilerini bir araya getiren bu merkezin, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu'nun somut tercümesi olduğunu vurgulayarak, bu vizyonun temel taşlarından birinin de çeşitli yöntemlerle herkesin birçok başarı fırsatından faydalandığı dinamik toplum ve müreffeh ekonomi inşa etmek olduğunu söyledi.





HİZMET SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ





Bu yöntemlerin başında şirketlere destekleyici çalışma ortamı sağlamak geldiğine dikkat çeken Nasr, Suudi Arabistan'ın dünyada olumlu etki bırakmak ve halkının vizyonlarını gerçekleştirmek amacıyla programlar hazırlamak ve girişimlerde bulunmak için çaba sarf ettiğini belirtti. Nasr, vize talepleri merkezleri aracılığıyla Suudi Arabistan'a giriş vizesi almak için başvuru süreçlerinin kolaylaştırılmasının, Türk vatandaşlarına sunulan hizmetlerin seviyesini yükselttiğini anlattı.



