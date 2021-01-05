Dünya Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Katar ile diplomatik ilişkiler yeniden tesis edildi
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Suudi Arabistan Katar'a yönelik ambargonun kaldırıldığını duyurdu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Katar ile diplomatik ilişkiler yeniden tesis edildi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, bugün gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırdığını söyledi. Bin Ferhan açıklamasında, "Ula Bildirisi, güçlü ilişkileri teyit etti, bunların yeniden tahkim edilmesi ve komşuluk ilişkilerine saygı çağrısı yaptı. Körfez hanesinde hangi görüş ayrılığı yaşanırsa yaşansın, liderler hikmetleriyle bunların üstesinden gelebilecek beceride" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, düzenledikleri ortak basın toplantısında, Körfez krizini sonlandırdığı ifade edilen 41. KİK Zirvesi'nde liderlerin imzaladığı Ula Bildirisi'ne ilişkin bilgi verdi.

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"Liderler hikmetleriyle bunların üstesinden gelebilecek beceride"

  • "Kuveyt ve ABD'nin dayanışması olmasaydı bugünkü zirvenin amaçlarına ulaşamayacağını" söyleyen Bin Ferhan, "Ula Bildirisi, güçlü ilişkileri teyit etti, bunların yeniden tahkim edilmesi ve komşuluk ilişkilerine saygı çağrısı yaptı. Körfez hanesinde hangi görüş ayrılığı yaşanırsa yaşansın, liderler hikmetleriyle bunların üstesinden gelebilecek beceride." ifadelerini kullandı.

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"Müdahale karşısında dayanışma vurgulandı"

Bin Ferhan, 41.KİK Zirvesi'ne katılan liderlerin imzaladığı bildiride "Körfez ülkelerinin herhangi bir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak iç işlerine müdahale karşısında dayanışmanın vurgulandığını" aktardı.

Katar'a uygulanan ambargo kaldırıldı

  • Söz konusu bildiri ve zirvenin ardından Katar'a yönelik ambargonun kaldırıldığının altını çizen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, "KİK Zirvesi'yle Katar'la anlaşmazlıklar sonlandırıldı ve diplomatik ilişkiler yeniden tesis edildi." dedi.

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KİK Genel Sekreteri Hacraf da bugünkü zirvenin KİK açısından tarihi nitelikte olduğunu belirtti. Hacraf, "Mısır'ın bu anlaşmaya imzacı olması Kahire'nin Körfez ile güven ilişkisinin teyididir." ifadelerini kullandı.

Körfez krizini sonlandıran 41.KİK Zirvesi

Suudi Arabistan'ın Ula kentinde gerçekleştirilen 41. KİK Zirvesi'nin sonuç bildirgesi liderler tarafından imzalanmıştı. Zirvenin en dikkat çeken misafirlerinden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi, ev sahibi Suudi Arabistan'ın en üst düzey isimlerinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman havalimanında karşıladı. İki lider, Kovid-19'a rağmen sarılarak samimi bir fotoğraf verdi. Suudi basınında çıkan haberlere göre, Veliaht Prens Bin Selman, Katar Emiri'ni karşılama sırasında "Selam, selam. Suudi Arabistan Krallığı'nı nurlandırdın." ifadelerini kullandı.

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  • Zirveye, Bahreyn heyeti adına Veliaht Prens Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, Umman adına Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said, Kuveyt'ten Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ise Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Orta Doğu Özel Danışmanı Jared Kushner'ın yanı sıra Katar'a yönelik ambargoya katılan Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri de zirvede hazır bulunan isimler arasında yer aldı.

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