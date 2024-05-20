Suudi Arabistan Kralı Selman'da akciğer enfeksiyonu tespit edildi

Dünyada bugüne kadar çok sayıda devlet başkanı ve başbakan, uçak veya helikopter kazasında hayatını kaybetti. 1936'da dönemin İsveç Başbakanı Arvid Lindman'dan, Şubat 2024'te eski Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya kadar, 20 devlet başkanı veya başbakan hava araçlarının karıştığı kazalarda yaşamlarını yitirdi. Aralarında Türkiye'nin 9. Başbakanı Adnan Menderes'in de bulunduğu 4 devlet lideri de uçak ve helikopter kazalarından kurtuldu.