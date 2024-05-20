Suudi Arabistan Kralı Selman'da akciğer enfeksiyonu tespit edildi

Selman bin Abdülaziz
Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, dün yüksek ateş ve eklem ağrısı çeken 88 yaşındaki Kral Selman'ın Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda yer alan kliniklerde muayene edildiği belirtildi.
Kral Selman'da akciğer enfeksiyonu tespit edildiği ve Es-Selam Sarayı'nda antibiyotik tedavisi gördüğü kaydedildi.
Suudi Arabistan Kralı, nisan ayında Kral Faysal İhtisas Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçmesinin ardında taburcu edilmişti.
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2 saat önce