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Dünya Suudi Arabistan Kralı Selmandan kritik yerlere yeni atamalar gerçekleştirdi
ORTADOĞU

Suudi Arabistan Kralı Selman'dan kritik yerlere yeni atamalar gerçekleştirdi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesindeki Danışma Meclisi, Yüksek Alimler Heyeti ve bazı görevlere ilişkin yeni atamalar gerçekleştirdi.

Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz.

Kral Selman, Şeyh Abdullah Al eş-Şeyh başkanlığında 150 üyeyle Danışma Meclisi'ni 4 yıl süreli göreve getirdi.

  • Suudi Arabistan'da parlamento görevini yerine getiren Danışma Meclisi üyeleri kral tarafından atanıyor ve alınan kararlar kralın onayına ihtiyaç duyuyor.

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Kral Selman'ın yeni kararları arasında ülke müftüsü Şeyh Abdulaziz Al eş-Şeyh başkanlığında diğer 20 üyeyle Yüksek Alimler Heyeti'nin yeniden oluşturulması, Kraliyet Divanı Müsteşarlığı'na Şeyh Gayhab el-Gayhab'ın ve Yüksek Mahkeme Başkanlığı'na Şeyh Halid bin Abdullah bin Muhammed el-Lahidan'ın getirilmesi yer aldı.

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