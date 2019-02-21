Suudi Arabistan Prens’ine Pakistan'dan ilginç hediye

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dört ükeyi kapsayan Asya turu kapsamında ilk durağı Pakistan'dan, senatonun hediyesi altın kaplamalı yarı otomatik bir silahla ayrıldı.

Yerel medyaya göre, Senato Başkanı Sadık Sancrani başkanlığındaki bir heyet, konutunda ziyaret ettiği Prens'e Heckler & Koch MP5K marka bir silah hediye etti.

Pakistan ziyareti sırasında Muhammed bin Selman'a Başbakan İmran Han tarafından devlet nişanı da verilmişti.

PAKİSTAN'A 20, HİNDİSTAN'A 100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Ziyarette, ağır bir ekonomik krizle karşı karşıya olan Pakistan'a 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalandı.

Pakistan'dan sonra Hindistan'ı ziyaret eden ve bu ülkeye iki yıl içinde 100 milyar dolarlık yatırım yapma sözü veren Prens Muhammed, bugün Suudi Arabistan'ın en büyük ticaret ortağı Çin'e geçti.

Prens Muhammed'in ziyareti sırasında iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesini yönelik anlaşmalar imzalanması bekleniyor.

New York Times gazetesine göre Çin, kendisini Avrupa ve Afrika'daki müttfefiklerine bağlayacak Kuşak ve Yol Girişimi'nde, istikararlı bir petrol üreticisi olan Suudi Arabistan'ın önemli bir rol oynamasını umuyor.

Modern İpek Yolu olarak da anılan proje ile Çin'den, Kazakistan ve Moğolistan'dan başlayarak Rusya ve İran üzerinden Avrupa'ya ulaşacak şekilde demiryolu ve otoyol bağlantılarının oluşturulması ve enerji hatlarının kurulması öngörülüyor.

Prens Muhammed de petrole bağımlılığı azaltma çabaları çerçevesinde ekonominin çeşitlendirilmesini öngören Vizyon 2030 projesinde Çin şirketlerinin önemli bir rol oynamasını istiyor.

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2017'de Çin'in Suudi Arabistan'da insansız hava aracı (drone) üretecek bir fabrika açması kararlaştırılmıştı.

Geçen yıl Çin, Suudi Arabistan için inşa ettiği iki gözlem uydusunu uzaya fırlatmıştı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden sonra uluslararası baskı altında olan Prens Muhammed'in Asya ülkelerini kapsayan bu ziyaretiyle kendisinin ve ülkesinin imajını düzeltmeye çalıştığı belirtiliyor.

Prens, Kasım sonunda G-20 zirvesinden hemen önce gittiği Tunus'ta protestolarla karşılanmış, Kaşıkçı cinayetinde kullanıldığı belirtilen testereye gönderme yapılarak bir testere posteri asılmıştı.

Buenos Aires'teki G-20 zirvesinde birçok lider, Prens'le yanyana gelmekten kaçınmıştı.

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