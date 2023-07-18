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Dünya

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Türkiye ile imzaladığı anlaşmadan duyduğu memnuniyeti belirtti

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Türkiye ile savunma alanında işbirliğini taçlandıran yürütme planını imzalamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bin Selman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı hakkında açıklamada bulundu.

12:47 . 18/07/2023 Salı
AA
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Türkiye ile savunma alanında işbirliğini taçlandıran yürütme planını imzalamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.


Bin Selman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı hakkında açıklamada bulundu.



Suudi Arabistan Savunma Bakanı, şu ifadeleri kullandı:

  • "Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile iki dost ülke arasında savunma ve askeri alandaki işbirliğini taçlandıran uygulama planını imzalamaktan memnuniyet duyuyorum."


Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının Baykar'dan insansız hava aracı satın alacağını duyuran Bin Selman, Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında silahlı kuvvetlerin hazırlık durumunu yükseltmek, ülkenin savunma ve üretim kapasitesini geliştirmek amacıyla insansız hava araçları satın alınmasına yönelik sözleşme imzalandığını ifade etti.






#Suudi Arabistan
#Türkiye
#Baykar
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