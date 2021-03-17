Dünya Suudi Arabistan SİHA istedi
ORTADOĞU

​Suudi Arabistan SİHA istedi

Suudi Arabistan SİHA istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki gerilimle ilgili, “Suudi Arabistan’ın da burada Yunanistan ile ortak tatbikatı söz konusu. Ama diğer taraftan da Suudi Arabistan’ın Türkiye’den SİHA talebi var” dedi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve konsey üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan şu değerlendirmeleri yaptı: Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin kararlılığı aynen devam etmektedir. Taviz vermemiz söz konusu değil. Mısır halkı bizimle ters düşmez. Türkiye, orada karar verici konumdadır, temennim odur ki normal bir şekilde süreci geçmiş olalım.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milorad Dodik - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Milorad Dodik - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve beraberindeki diğer Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Üyeleri Zeljko Komsic ve Şefik Caferoviç’i kabul etti. Başbaşa ve heyetlerarası görüşmenin ardından Erdoğan ile Dodik ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır halkı bizimle ters düşmez
OYNAT 02:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır halkı bizimle ters düşmez
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile ortak açıklama yaptı. Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Mısır ile yaşanan diplomatik gelişmelere ilişkin, 'Mısır halkı bizimle ters düşmez. Türkiye'nin kararlılığı sürüyor. Doğu Akdeniz'de taviz vermiyoruz' dedi.

Bosna'ya 30 bin doz aşı

  • Toplantıda enerji, turizm, ticaret, sağlık, savunma sanayii gibi birçok alanda işbirliği vurgusu yapıldı. Erdoğan, 30 bin doz aşının Bosna Hersek’e gönderileceğini belirtti.

Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak
GÜNDEM
Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak

Doğu Akdeniz’deki gerilime ilişkin bir soruya Erdoğan, “Doğu Akdeniz’deki gelişmelerde öncelikle Türkiye’nin kararlılığı aynen devam etmektedir. Taviz vermemiz söz konusu değil. Son olarak da, bu konuda çok ciddi açıklamaları Dışişleri Bakanlığımız yaptı. Savunma Bakanlığımızın yaptığı açıklamalar var. Mısır halkının bu noktada bizimle ters düşmesini ben düşünmüyorum. Mısır halkı bizimle ters düşmez. Atılan adımlar aslında bir geçici yanlışlığın tezahürü gibi geliyor bana” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak
GÜNDEM
Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak

S.ARABİSTAN SİHA İSTEDİ

“Yeni bir gelişme, S.Arabistan’ın da burada Yunanistan’la ortak tatbikat olayı söz konusu. Ama bir diğer taraftan da S. Arabistan’ın Türkiye’den SİHA talebi var."

  • Erdoğan, "Kimin eli kimin cebinde, belli değil. Ben bölgede Türkiyesiz bir sürecin bu sularda ısınmaya fırsat vermez. Türkiye orada karar verici konumundadır. Temennim odur ki ısınmadan ılıman bir şekilde bu süreci geçmiş olalım" dedi.
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