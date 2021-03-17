​Suudi Arabistan SİHA istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve beraberindeki diğer Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Üyeleri Zeljko Komsic ve Şefik Caferoviç’i kabul etti. Başbaşa ve heyetlerarası görüşmenin ardından Erdoğan ile Dodik ortak basın toplantısı düzenledi.

Bosna'ya 30 bin doz aşı

Toplantıda enerji, turizm, ticaret, sağlık, savunma sanayii gibi birçok alanda işbirliği vurgusu yapıldı. Erdoğan, 30 bin doz aşının Bosna Hersek’e gönderileceğini belirtti.

GÜNDEM Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak

Doğu Akdeniz’deki gerilime ilişkin bir soruya Erdoğan, “Doğu Akdeniz’deki gelişmelerde öncelikle Türkiye’nin kararlılığı aynen devam etmektedir. Taviz vermemiz söz konusu değil. Son olarak da, bu konuda çok ciddi açıklamaları Dışişleri Bakanlığımız yaptı. Savunma Bakanlığımızın yaptığı açıklamalar var. Mısır halkının bu noktada bizimle ters düşmesini ben düşünmüyorum. Mısır halkı bizimle ters düşmez. Atılan adımlar aslında bir geçici yanlışlığın tezahürü gibi geliyor bana” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

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GÜNDEM Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak

S.ARABİSTAN SİHA İSTEDİ

“Yeni bir gelişme, S.Arabistan’ın da burada Yunanistan’la ortak tatbikat olayı söz konusu. Ama bir diğer taraftan da S. Arabistan’ın Türkiye’den SİHA talebi var."