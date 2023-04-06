Suudi Arabistan ve İran arasında yedi yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Suudi Arabistan ve İran ikili ilişkileri yeniden inşa ediyor. İki ülkeden dışişleri bakanları, bağları tekrar kurmak üzere perşembe günü Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi.

Faysal bin Ferhan ve Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın görüşmesi, Çin'in geçen ay arabuluculuk yaptığı anlaşmanın ardından gerçekleşti.

Çin'de tarihi görüşme

İran Dışişleri Bakanlığı, resmi Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ferhan ve Abdullahiyan'ın karşılıklı büyükelçilik ve konsoloslukları yeniden açmaya yönelik adımlar atmayı amaçladıklarını belirtti.

İkili ilişkileri yeniden kuruyorlar

Suudi devlet medyasına göre, iki dışişleri bakanının başkanlık ettiği heyetler, "önemli konuları" tartışmak üzere "genişletilmiş" ikili görüşmeler için bir araya geldi.

CNN International'ın aktardığına göre, önümüzdeki saatlerde ortak bir bildiri yayınlamaları bekleniyor.

7 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Toplantı, İran ve Suudi Arabistan'dan yetkililerin 7 yılı aşkın bir süredir düzenlediği en üst düzey ikili toplantı. Zirve, diplomatik ilişkileri yeniden kurma konusunda anlaşmaya varmalarının ardından düzenlendi.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

Müzakereler Çinli yetkililerin aracılığıyla başladı

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın arabuluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

İran devlet televizyonu, Tahran-Riyad ilişkilerini normalleştirmek için 6 Mart'ta Çin'in başkenti Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla müzakerelere başlayan İran ve Suudi Arabistanlı üst düzey güvenlik yetkililerinin anlaşmaya vardığını açıklamıştı.



