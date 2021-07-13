Dünya Suudi Arabistanda akıllı hac kartı uygulaması başladı
ORTADOĞU

Suudi Arabistan'da 'akıllı hac kartı' uygulaması başladı

Suudi Arabistan, hacı adaylarına rehberlik ve organizasyon gibi çeşitli hizmetler sunacak "akıllı kart" uygulamasının kullanıma açıldığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Suudi Arabistanda akıllı hac kartı uygulaması başladı
Kâbe-i Muazzama

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke Emiri ve Merkezi Hac Komitesi Başkanı Prens Halid el-Faysal bin Abdulaziz, hacı adaylarının Mekke'ye gidiş-gelişlerini kolaylaştırmak amacıyla Mekke yakınlarındaki Ez-Zeyidi bölgesinde Karşılama ve Kabul Merkezi projesinin açılışını yaptı.

Açılışı yapılan merkezde, "akıllı hac kartı"nın çıkarılmasına ve hac izinlerinin otomatik makinalarla okunmasına yönelik hizmetler sunuluyor.

Merkezde sekiz binden fazla araçlık park yeri, giriş ve çıkış kapıları bulunuyor.

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Mekke Emiri Prens Halid, Umre ve Hac Bakanı Yardımcısı Abdulfettah Meşat'ın katılımıyla Karşılama Merkezinde ilk akıllı hac kartını çıkarttı.

Bakan Yardımcısı Meşat, akıllı kartın, kamplara giriş, ulaşım araçlarını kullanma, otellere giriş, ödeme işlemleri, kaybolanlara rehberlik, kamplara erişimi kontrol etme, toplanma ve ulaşımın zamanlaması gibi hacı adaylarına sunulan tüm hizmetlerle ilgili olduğunu kaydetti.

Haberde bu mevsimde çıkarılması beklenen akıllı kartların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Karşılama Merkezleri

Hac ve Umre Bakanlığının, pazar günü bu sene hac mevsiminde misafirlerin karşılanması için Mekke'deki En-Nevariye, Ez-Zeyidi, Eş-Şerai ve El-Huda isimli dört karşılama merkezinde yürüttüğü hazırlıkların tamamlandığı belirtilmişti.

Bu merkezlerin, hicri takvime göre 7 ve 8 Zilhicce'de (17-18 Temmuz) ülkenin farklı bölgelerinden gelen tüm hacı adaylarını karşılayacağı kaydedilmişti.

Merkezlerdeki hacı adaylarının, Hac ve Umre Bakanlığı tarafından onaylanan ve görevlendirilen otobüslerle ihtiyati tedbirler ve sağlık önlemleri kapsamında gerekli ibadet alanlarına yönlendirileceği ifade edilmişti.

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, 11 Temmuz Pazar gününün zilhicce ayının ilk günü olduğunu ve hac farizasının yapılacağı arife gününü ise 19 Temmuz Pazartesi olarak ilan etmişti.

Açıklamada, hicri takvimin 12. ayı zilhiccenin onuncu gününe tekabül eden Kurban Bayramı'nın ilk gününün de 20 Temmuz Salı günü idrak edileceği belirtilmişti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurtdışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

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