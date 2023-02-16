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Dünya

Suudi Arabistan'da depremzedeler için 100 milyon dolar bağış toplandı

Suudi Arabistan'da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 7 Şubat'ta başlatılan ve hala devam etmekte olan yardım kampanyasında şu ana kadar 376 milyon 383 bin 497 riyal (100 milyon 239 bin dolar) toplandı.

17:50 . 16/02/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Suudi Arabistan
kamu kurumu Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi, Kral Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın direktifleri doğrultusunda 7 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi'ne ait Sahem Platformu üzerinden "Katkılarınız Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin acılarını hafifletiyor" temasıyla devam eden yardım kampanyasında toplanan meblağ 376 milyon 383 bin 497 riyale (100 milyon 239 bin dolar) ulaştı.

Üç bin konteyner ev gönderilecek

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdülaziz er-Rabia, 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine 3 bin konteyner ev gönderileceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan ayrıca şu ana kadar Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören afetzedelere destek vermek amacıyla Türkiye ve Suriye'ye 11 yardım uçağı gönderdi.



#DEPREM
#Suudi Arabistan
#yardım kampanyası
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