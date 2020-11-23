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Dünya Suudi Arabistanda gizli zirve Netanyahu, Veliaht Prens Bin Selman ve Pompeo bir araya geldi
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Suudi Arabistan'da gizli zirve: Netanyahu, Veliaht Prens Bin Selman ve Pompeo bir araya geldi

İsrailli Haaretz gazetesi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün gizlice Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştüğünü öne sürdü. Görüşmede Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da bulunduğu iddia edildi.

Haber Merkezi AA
Netanyahu'nun gizli bir şekilde Suudi Arabistan'a gittiği öğrenildi.
Netanyahu'nun gizli bir şekilde Suudi Arabistan'a gittiği öğrenildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün gizlice Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştüğü belirtiliyor.

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MOSSAD İLE GİTTİ

Haaretz gazetesinin iddiasına göre, Netanyahu dün akşam İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen ile birlikte Suudi Arabistan'ın Neom kentine gittiği belirtildi.

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POMPEO DA VARDI

Netanyahu'nun burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile bir araya geldiği, görüşmede Cohen'in yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da hazır bulunduğu ifade edildi.

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HABERİ YALANLAMADILAR

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, konuya ilişkin değerlendirme yapmazken, haberi yalanlamaması dikkati çekti.

İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminden sonra Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmek için görüşmelere başlayacağı iddia edilmişti.

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