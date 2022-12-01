Dünya Suudi Arabistanda iki yeni doğal gaz sahası bulundu
ORTADOĞU

Suudi Arabistan'da iki yeni doğal gaz sahası bulundu

Suudi Arabistan'da iki yeni doğal gaz sahası keşfedildiği belirtildi. Suudi Arabistan Ekonomi Bakanı Abdulaziz bin Selman, yeni keşiflerin krallığın doğal gaz rezervlerini güçlendireceğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Suudi Arabistanda iki yeni doğal gaz sahası bulundu
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Suudi Arabistan Ekonomi Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin petrol şirketi Saudi Aramco'nun iki yeni petrol sahası keşfettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansında yer alan haberde, keşfedilen iki petrol sahasının alışılmadık bir şekilde ülkenin doğu bölgesinde olduğu aktarıldı.

Haberde görüşlerine yer verilen Ekonomi Bakanı Abdulaziz, Saudi Aramco'nun yeni keşiflerinin ülke stratejilerine önemli katkı sunacağını belirterek, bu yeni keşiflerin krallığın doğal gaz rezervlerini güçlendireceğini vurguladı.

Abdulaziz, ülkenin doğusunda yapılan ilk keşfin, el-Hufuf kentine 142 km uzaklıktaki Gavvar petrol sahasının güneyinde yer aldığını aktardı.

Ekonomi Bakanı Abdulaziz, diğer keşfin ise Zahran kentinin 230 km güneyinde bulunduğunu bildirdi.

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