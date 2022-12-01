Suudi Arabistan'da iki yeni doğal gaz sahası bulundu

Ekonomi

SPK Başkanı açıkladı: Borsa İstanbul grubu ve Risk Merkezi kuruyoruz

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, yaptığı açıklamada "Tedbirleri günün şartlarına göre almaya devam edeceğiz ama bu tedbirler içerisinde en önemli olan Risk Merkezi'nin kurulmasıdır. Borsa İstanbul grubu ve biz bir Risk Merkezi kuruyoruz." ifadelerine yer verdi.