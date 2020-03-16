Dünya Suudi Arabistanda kamu çalışanları koronavirüs nedeniyle 16 gün işe gitmeyecek
ORTADOĞU

Suudi Arabistan'da kamu çalışanları koronavirüs nedeniyle 16 gün işe gitmeyecek

Suudi Arabistan'da hükümet; sağlık, emniyet, elektronik güvenlik merkezi ve ordu bünyesindekiler dışındaki kamu çalışanlarının 16 gün iş yerlerine gitmemesini kararlaştırdı.

Haber Merkezi AA
Ülkedeki vaka sayısının 118'e yükseldiği bildirilmişti.
Ülkedeki vaka sayısının 118'e yükseldiği bildirilmişti.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma tedbirleri kapsamında kamu çalışanlarının 16 gün işe gitmemesi yönünde karar aldı.

  • Eczaneler ve marketler dışındaki çarşılar, alışveriş merkezleri, erkek ve kadın kuaförleri ile güzellik merkezlerinin kapatılması için de talimat veren hükümet, bahçeler, sahiller, kamplar gibi gezi alanlarında toplanmaların da önlenmesini istedi.

Yine bu kapsamda, tüm kamu ve özel kuruluşlara ait hizmet sektörleri için uzaktan elektronik sistemlere geçişin teşvik edilmesi kararı alındı.

Merkel’den, Türkçe alt yazılı korona virüsü mesajı
OYNAT 00:00
Merkel’den, Türkçe alt yazılı korona virüsü mesajı
Almanya Başbakanlık ofisi, Başbakan Angela Merkel'in Korona virüsü salgınına ilişkin açıklamalarının yer aldığı Türkçe alt yazılı bir video yayınladı. Merkel, “Bizim gibi aynı durumda olan bir çok ülke var, hatta dünya genelinde ülkelerin büyük bir çoğunluğu bizimle aynı durumda. Bu nedenle bu virüse pandemi diyoruz. Söz konusu olan virüs, yeni bir tür. İlacı yok ve aşısı da yok. Bu nedenden ötürü, sağlık sistemlerimizde aşırı yük oluşmaması için virüsün yayılmasını yavaşlatmamız gerekiyor. Bu da, sosyal ilişkilerimizi mümkün oldukça her türlü alanda kısıtlamamız gerektiği anlamına geliyor' dedi. Almanya'da Koronavirüslü vaka saysının 5 bin 813'e, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin saysının ise 13'e yükseldiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, 15 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 118'e yükseldiği bildirilmişti.

Doğu Bölgesi Belediyesi dün akşam semt pazarları ile eğlence merkezlerinin, Cidde ve Riyad belediyeleri de eczane ve marketler haricinde alışveriş merkezlerinin kapatılmasına karar vermişti.

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 169 bini aştı
DÜNYA
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 169 bini aştı

Bahreyn'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
DÜNYA
Bahreyn'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

İtalya'da 80 yaş üstü kişiler ölüme terk ediliyor
DÜNYA
İtalya'da 80 yaş üstü kişiler ölüme terk ediliyor
Gizli belge rezaleti

'Gizli belge' rezaleti

Bakan Koca'dan uyarı: Hassasiyetinizle oynayanlar var.
Milyarlar cepte kalıyor

Milyarlar cepte kalıyor

​ASELSAN ithal tıbbi cihazların yerlisini daha kaliteli üretiyor.
En tehlikeli mekanlar!

En tehlikeli mekanlar!

​Uzmanlar uyarıyor: Salgının yayılmasını kolaylaştırır.
Atina'nın gündemi başka

Atina'nın gündemi başka

​Ellerindeki 27 hurda Apache helikopterini ATAK'la kıyasladılar.
Avrupa'dan geldi <br>6 kişiye bulaştırdı

Avrupa'dan geldi
6 kişiye bulaştırdı

​Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarının seyri
8 milyon kişi hastanelik olacak

8 milyon kişi hastanelik olacak

İngiliz hükümetinin salgın raporu medyaya sızdı.

'Acil' koduyla...

'Acil' koduyla...

Dev organizasyonların ertelenmesi gündemde.

Abdullah Ustaosmanoğlu <br>Hakk'a yürüdü

Abdullah Ustaosmanoğlu
Hakk'a yürüdü

Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Fatih Camisinden kaldırılacak.
80 yaş üstü tedavi edilmeyecek

80 yaş üstü tedavi edilmeyecek

​Sağlık sistemi çökme noktası gelen İtalya'da yeni karar.
Ekonomimiz koruma<br>kalkanı altında

Ekonomimiz koruma
kalkanı altında

Bakan Albayrak, koronavirüs yol haritasını açıkladı.
Cemaatle namazı durdurun

Cemaatle namazı durdurun

​Dünya Müslüman Alimler Birliği fetvayı verdi.
Ne yazık ki<br>daha da kötüleşiyor

Ne yazık ki
daha da kötüleşiyor

İtalya'da en yetkili isimden iç karartan açıklama.
20 Mart'tan<br>itibaren başlıyor

20 Mart'tan
itibaren başlıyor

Merkez Bankasından çok önemli faiz kararı.
En kritik gün

En kritik gün

Aşı 45 yaşındaki Amerikalıda test edilecek.
Marketleri <br>asker koruyacak

Marketleri
asker koruyacak

İngiltere'de karantinayı reddeden kişileri polis gözaltına alacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.