Suudi Arabistan'da kamu çalışanları koronavirüs nedeniyle 16 gün işe gitmeyecek

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma tedbirleri kapsamında kamu çalışanlarının 16 gün işe gitmemesi yönünde karar aldı.
Eczaneler ve marketler dışındaki çarşılar, alışveriş merkezleri, erkek ve kadın kuaförleri ile güzellik merkezlerinin kapatılması için de talimat veren hükümet, bahçeler, sahiller, kamplar gibi gezi alanlarında toplanmaların da önlenmesini istedi.
Yine bu kapsamda, tüm kamu ve özel kuruluşlara ait hizmet sektörleri için uzaktan elektronik sistemlere geçişin teşvik edilmesi kararı alındı.