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Dünya

Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 20 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'dan acı haber geldi. Ülkenin güneybatısındaki Abha ve Muhayil Asir kentleri arasında freni boşalan yolcu otobüsü bir köprüye çarptı. Alev alan otobüste yer alan 20 umre ziyaretçisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

22:50 . 27/03/2023 Pazartesi
AA
Suudi Arabistan'da 20 umre ziyaretçisi otobüs kazası sonucu hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'da 20 umre ziyaretçisi otobüs kazası sonucu hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'da umre ziyaretçilerini taşıyan otobüsün karıştığı trafik kazasında 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Abha ve Muhayil Asir kentleri arasında freni boşalan yolcu otobüsü bir köprüye çarptı.

Umrecileri taşıyan otobüsün kazanın etkisiyle devrilerek alev alması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yemen medyasına göre ise kaza yapan otobüs, Yemenli umre ziyaretçilerini taşıyordu.

Konuyla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.



#Suudi Arabistan
#umre ziyaretçileri
#Yemen
#kaza
31 dakika önce
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