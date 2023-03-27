ABD'de okula silahlı saldırı: Üçü öğrenci altı ölü

Metro Nashville Polis Departmanı, Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirdi.

Saldırganın kimliği açıklanmazken, silahlı saldırıyı neden yaptığı veya olayda başka yaralı olup olmadığı konusunda ise bilgi paylaşılmadı.