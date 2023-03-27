|
Reklam
Reklam
Dünya

ABD'de okula silahlı saldırı: Üçü öğrenci altı ölü

ABD'de bir okula düzenlenen silahlı saldırı sonucu üçü öğrenci altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının özel Hristiyan okulunda gerçekleştiği belirtilirken, saldırganın ise olay yerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

20:49 . 27/03/2023 Pazartesi
AA
ABD'de Hristiyan okuluna silahlı saldırı düzenlendi.

ABD'de Hristiyan okuluna silahlı saldırı düzenlendi.

ABD’nin Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 3’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Nashville şehrinde bulunan The Covenant adlı özel Hristiyan okulunda silahlı saldırı gerçekleşti.

Anaokulu ile 6. sınıf arasında yaklaşık 200 öğrencinin bulunduğu okula sabah saatlerinde giren saldırgan 3’ü çocuk 3’ü okul görevlisi 6 kişiyi öldürdü.

Metro Nashville Polis Departmanı, Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirdi.

Joe Biden'a bilgi verildi

Saldırganın kimliği açıklanmazken, silahlı saldırıyı neden yaptığı veya olayda başka yaralı olup olmadığı konusunda ise bilgi paylaşılmadı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, Nashville'deki saldırı hakkında Başkan Joe Biden'ın bilgilendirildiği kaydedildi.

Saldırıyla ilgili incelemeler devam ediyor.



#ABD
#silahlı saldırı
#okul
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.