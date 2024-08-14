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Dünya

Suudi Arabistan'dan dünyaya İsrail'e karşı harekete geçme çağrısı

Suudi Arabistan, Mescid-i Aksa'ya yapılan yüzlerce fanatik Yahudinin baskınına tepki göstererek bu durumu kınadı. Yapılan açıklamada tüm dünya ülkelerine soykırımcı İsrail'e karşı duruş sergilemeleri çağrısında bulundu.

07:18 - 14/08/2024 Çarşamba
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Suudi Arabistan Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya aleni olarak tekrarladığı baskınları kınadı
Suudi Arabistan Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya aleni olarak tekrarladığı baskınları kınadı
Suudi Arabistan
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un yanı sıra fanatik Yahudilerin, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesin ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrailli yetkililerin ve Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya aleni olarak tekrarladığı baskınların en güçlü ifadelerle kınandığı belirtildi.


"Dini kutsallara saygı göstermenin öneminin" vurgulandığı açıklamada, "uluslararası hukukun ve Kudüs'ün tarihi statüsünün sürekli ihlal edilmesinin ve dünya çapında milyonlarca Müslümanın provoke edilmesinin sonuçları" konusunda uyarıda bulunuldu.


Tüm dünyaya İsrail'e karşı harekete geçin çağrısı


Suudi Arabistan, uluslararası topluma, "İsrail'in uluslararası hukuka ve ilgili uluslararası kararlara yönelik sürdürdüğü ihlalleri durdurma konusunda sorumluluğunu yerine getirmesi" çağrısında bulundu.



Ne olmuştu?


Sabah saatlerinden itibaren, Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un yanı sıra fanatik Yahudiler, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.


Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, 2250 kadar fanatik Yahudi Aksa'ya baskına katılmıştı.


Mescid-i Aksa'da bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği görülmüştü.





#Suudi Arabistan
#İsrail
#Mescid-i aksa
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