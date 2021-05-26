Dünya Suudi Arabistandan Esed rejimine 10 yıl sonra resmi davet
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Suudi Arabistan'dan Esed rejimine 10 yıl sonra resmi davet

Beşşar Esed rejiminin Turizm Bakanı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gitti. Birleşmiş Milletler ve Suudi Arabistan'ın davetiyle gerçekleşen söz konusu ziyaret, 10 sene sonra bir ilk olma özelliği taşıyor.

Haber Merkezi AA
Suudi Arabistandan Esed rejimine 10 yıl sonra resmi davet
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Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, Turizm Bakanı Martini, dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'a ulaştı.

"Suudi Arabistan ve BM'nin daveti üzerine gitti"

Martini, Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) daveti üzerine, 26-27 Mayıs tarihlerinde başkentte düzenlenecek toplantıya katılacak.

10 yıl sonra bir ilk

Böylece Mart 2011'de başlayan iç savaş sürecinde, Esed rejiminden ilk kez bir bakanın resmi sıfatla Suudi Arabistan'a gittiği açıklandı.

Suudi Arabistan, Ağustos 2011'de, Şam'daki büyükelçisini çekerek, Esed rejimi ile diplomatik ilişkileri askıya almıştı.

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