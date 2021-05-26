Suudi Arabistan'dan Esed rejimine 10 yıl sonra resmi davet Beşşar Esed rejiminin Turizm Bakanı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gitti. Birleşmiş Milletler ve Suudi Arabistan'ın davetiyle gerçekleşen söz konusu ziyaret, 10 sene sonra bir ilk olma özelliği taşıyor.

Haber Merkezi 26 Mayıs 2021, 00:37 Son Güncelleme: 26 Mayıs 2021, 00:46 AA