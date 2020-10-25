Suudi Arabistan'dan Fransa'ya utanç verici destek: Müslümanlar, bulundukları ülkelerin yasalarını sorgulamasın!

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen yıl bir araya gelmişti.

Dünya genelinde Müslüman toplumlar, Fransa’da İslam’ın ve Müslümanların açıkça hedef gösterilmesine ve hakarete uğramasına tepki göstermeye devam ediyor. Suudi Arabistan ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un "İslamcı ayrılıkçı fikirler" ile mücadelesine desteğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Fransa'daki Müslümanların ayrılıkçı fikirleri savunan bir ideolojilerinin bulunduğu ve bu kişilerin kendi yasalarını, Fransa'nın yasalarından üstün gördüğüne yönelik iddiaları tüm İslam aleminde tepki çekerken, Suudi Arabistan’da karşılık buldu.

DÜNYA Katar'daki büyük marketler zinciri Türk ürünlerine destek kampanyası başlattı

MÜSLÜMANLAR SES ÇIKARMASIN!

Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa, Macron’un açıklamalarından yaklaşık 10 gün sonra Suudi televizyonu MBC’ye verdiği mülakatta, "Müslümanları azınlıkta oldukları ülkelerin uygulamalarına ses çıkarmamaya, yasalarına uymaya" çağırdı.

REKLAM

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yakınlığıyla tanınan ve dini konulardaki danışmanlarından olan el-İsa, Müslümanlardan bulundukları ülkelerin uygulamalarını, yasalarını ve kurumlarını sorgulamamalarını isteyerek, bu uygulamaların yasa ve kurumların ülkenin güvenlik ve istikrarını temin ettiğini, sosyal uyumu güçlendirdiğini ileri sürdü.

DÜNYA Suudi Arabistan ile İsrail normalleşmesi ABD seçimlerinden sonra duyurulacak

FRANSA'YA TAM DESTEK!

Rabıta’nın resmi Twitter hesabında, "ayrılıkçılık" etiketiyle çok sayıda mesaj ve açıklama paylaşıldı.

Açıklamalarda, el-İsa’nın "tüm şiddet ve aşırıcılık şekillerini sonlandırmak için gerekli çabaları göstereceklerine dair Fransız yetkililere tam güvenini" bildirmesiyle, "Fransız milletinin, güvenlik ve istikrarına zarar verebilecek her şeye karşı birleşerek gücünü göstermesi" ifadeleri dikkati çekti.