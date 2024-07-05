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Dünya

Suudi Arabistan'dan Gazze hamlesi: Askeri seçeneği resmen sundu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Birleşmiş Milletler'e İsrail soykırımına maruz kalan Gazze'de Filistin'i korumak amacıyla uluslararası bir gücün görevlendirilmesini desteklediklerini bildirdi.

07:23 - 5/07/2024 Cuma
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan

Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırılarını sürdüren İsrail'e yönelik alınabilecek tedbirler kapsamında Suudi Arabistan'dan yeni bir öneri geldi.


Uluslararası ordu konuşlandırma


Suudi basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, "Avrupa Dış İlişkiler Konseyi" adlı AB düşünce kuruluşunun Madrid'de düzenlenen yıllık toplantısında yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletlere (BM), Gazze'de, misyonu Filistin'i korumak olan uluslararası bir gücün konuşlandırılmasını desteklediklerini iletti.


Bilanço ağırlaşıyor


7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında, en az 38 bin 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 87 bin 445 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Ölenlerin 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere büyük bir kısmı savunmasız gruplardan oluşuyor. Saldırılar sırasında halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı ciddi şekilde zarar gördü.




#İsrail
#Gazze
#Suudi Arabistan
#Birleşmiş Milletler
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