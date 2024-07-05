Suudi Arabistan'dan Gazze hamlesi: Askeri seçeneği resmen sundular

Suudi basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, "Avrupa Dış İlişkiler Konseyi" adlı AB düşünce kuruluşunun Madrid'de düzenlenen yıllık toplantısında yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletlere (BM), Gazze'de, misyonu Filistin'i korumak olan uluslararası bir gücün konuşlandırılmasını desteklediklerini iletti.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında, en az 38 bin 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 87 bin 445 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Ölenlerin 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere büyük bir kısmı savunmasız gruplardan oluşuyor. Saldırılar sırasında halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı ciddi şekilde zarar gördü.