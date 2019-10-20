Dünya Suudi Arabistandan kadınlar için Umre açıklaması Yanlarında bir erkek bulunmadan Umre yapabilecekler
ASYA

Suudi Arabistan’dan kadınlar için Umre açıklaması: Yanlarında bir erkek bulunmadan Umre yapabilecekler

Suudi Arabistan’dan kadınlar için Umre açıklaması: Yanlarında bir erkek bulunmadan Umre yapabilecekler

Suudi Arabistan Hac ve Umre Komitesi Genel Sekreteri Mazen Darrar, kadınların yanlarında bir erkek bulunmadan Umre ibadetini yerine getirebilmelerini sağlayacak bir kararname üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Haber Merkezi IHA
Kadınlar yanlarında bir erkek bulunmadan Umre yapabilecekler.
Kadınlar yanlarında bir erkek bulunmadan Umre yapabilecekler.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Komitesi Genel Sekreteri Mazen Darrar, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Umre yapmak isteyen kadınlarla ilgili yeni bir yasa çıkarmayı planladığını açıkladı.

  • Darrar, bakanlığın Umre organizasyonu yapan şirketlere verilecek bir yetkiyle, kadınların erkek olmadan Umre ibadetlerini yerine getirmelerine izin vermek için bir kararname üzerinde çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirtti.

Hac ve Umre Bakanlığından bir kaynak da yetkili makamların kadınların Umre veya turizm amaçlı olarak yanlarında bir erkek olmadan Suudi Arabistan’ı ziyaret edebilmeleri konusunda çalışmalarının olduğunu doğruladı.

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