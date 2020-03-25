Dünya Suudi Arabistandan Mekke ve Medine kararı Karantina bölgesi ilan edildi
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Suudi Arabistan'dan Mekke ve Medine kararı: Karantina bölgesi ilan edildi

Suudi Arabistan'da Mekke, Medine ve Riyad'ın karantina altına alınması talimatı verildi. Kral tarafından alınan kararlar kapsamında, yerel saatle 19.00’da başlaması ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu üç kentte 19.00 yerine 15.00’da başlayacak. Akıllara 'Ramazan Umresi'ni getirdi. Karantinaya alınan kutsal beldeler Mekke ve Medine'de umre ve hac farizaları yerine getirilecek mi? Suudi Arabistan Hac Bakanlığı tarafından konu ile ilgili bir açıklama bekleniyor.

Haber Merkezi Diğer
Mekke'nin kalbi Kabe'de tavaflar durdu. Üst katlardan ise devam ediliyor.
Mekke'nin kalbi Kabe'de tavaflar durdu. Üst katlardan ise devam ediliyor.

Suudi Arabistan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi önlemi daha hayata geçiriyor.

Kral Selman bin Abdülaziz imzasını taşıyan kararla birlikte, ülkeyi oluşturan 13 bölge arasında seyahat etmek yasakladı.

Ayrıca kutsal beldeler Mekke, Medine ve ülkenin başkenti Riyad şehirleri tecride alındı. Bu bölgelerden ayrılmak yasaklandı.

Koronavirüs sebebiyle Kabe'de tavaf durdu
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Koronavirüs sebebiyle Kabe'de tavaf durdu
Koronavirüs'e karşı önlem almak için Kabe'nin ana zemininde bir süreliğine tavaf durdu. İlaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldıktan sonra girişlere izin verilecek.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Riyad ve Mekke'de 15.00'ten itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Böylece yaklaşık 21 gündür, 19.00'den itibaren uygulanan yasak daha geriye çekilmiş oldu.

  • Tüm önlemler bugünden itibaren uygulamaya konulacak.

Kabe’de Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
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Suudi Arabistan'da, koronavirüs vaka sayısı 62'ye yükselirken, yetkililer gerekli önlemler almaya devam ediyor.
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Yetkililer tarafından alınan kararlara göre, Kabe'de bazı alanlarda sterilizasyon çalışmaları yürütülmesinin ardından virüsün yayılmaması adına namaz kılanların bazı alanlara girmesine izin verilmiyor.
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Kabe'de sterilizasyon çalışmaları yapılmasının ardından Kabe'de Cuma namazı tavaf alanından dışında kılındı.
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Yetkililer, Cuma namazı için Kabe'ye gelenlerin çok dikkat olması konusunda uyarıda bulunurken, bütün hijyen kurallarına uyulmasını istedi.
Kabe’de Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı 62'ye yükselirken, Kabe'de Cuma namazı tavaf alanı dışında kılındı.

Umre ve Hac farizası yerine getirilecek mi?

Uygulanan yasaklar akılalra 'Ramazan Umresi' ve 'Hac Farizası'nı akıllara getirdi. Bu kapsamda yapılıp-yapılmayacağı konusunda Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılması bekleniyor.

Kabe'de koronavirüs temizliği: Tavaf alanı ilk kez böyle boş kaldı
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Kabe'de koronavirüs temizliği: Tavaf alanı ilk kez böyle boş kaldı

Cemaatle namazlar askıya alınmıştı

Suudi Arabistan makamları daha önce de Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namazı askıya almıştı.

Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm vakası dün kaydedildi. Ülkede 767 kişide virüs tespit edildi.

Kabe baskınından bu yana ilk kez tavaflar durduruldu: Umre ziyaretçileri ibadetlerini yerine getiremiyor
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Kabe baskınından bu yana ilk kez tavaflar durduruldu: Umre ziyaretçileri ibadetlerini yerine getiremiyor

Suudi Arabistan'da 72 Türk vatandaşı da karantinada

Suudi Arabistan makamları geçtiğimiz gün yaptıkları açıklamada 72 Türk vatandaşının koronavirüs nedeniyle karantina altına alındığını açıklamıştı.

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