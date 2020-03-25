Suudi Arabistan'dan Mekke ve Medine kararı: Karantina bölgesi ilan edildi

Mekke'nin kalbi Kabe'de tavaflar durdu. Üst katlardan ise devam ediliyor.

Suudi Arabistan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi önlemi daha hayata geçiriyor.

Kral Selman bin Abdülaziz imzasını taşıyan kararla birlikte, ülkeyi oluşturan 13 bölge arasında seyahat etmek yasakladı.

Ayrıca kutsal beldeler Mekke, Medine ve ülkenin başkenti Riyad şehirleri tecride alındı. Bu bölgelerden ayrılmak yasaklandı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Riyad ve Mekke'de 15.00'ten itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Böylece yaklaşık 21 gündür, 19.00'den itibaren uygulanan yasak daha geriye çekilmiş oldu.

Tüm önlemler bugünden itibaren uygulamaya konulacak.

FOTOĞRAF 4 Suudi Arabistan'da, koronavirüs vaka sayısı 62'ye yükselirken, yetkililer gerekli önlemler almaya devam ediyor. Yetkililer tarafından alınan kararlara göre, Kabe'de bazı alanlarda sterilizasyon çalışmaları yürütülmesinin ardından virüsün yayılmaması adına namaz kılanların bazı alanlara girmesine izin verilmiyor. Kabe'de sterilizasyon çalışmaları yapılmasının ardından Kabe'de Cuma namazı tavaf alanından dışında kılındı. Yetkililer, Cuma namazı için Kabe'ye gelenlerin çok dikkat olması konusunda uyarıda bulunurken, bütün hijyen kurallarına uyulmasını istedi. Kabe’de Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı 62'ye yükselirken, Kabe'de Cuma namazı tavaf alanı dışında kılındı.

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Umre ve Hac farizası yerine getirilecek mi?

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