Dünya Suudi Arabistandan Türkiye dahil 16 ülkeye seyahat yasağı
ORTADOĞU

Suudi Arabistan'dan Türkiye dahil 16 ülkeye seyahat yasağı

Suudi Arabistan, Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 16 ülkeye seyahat yasağı getirdiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Suudi Arabistandan Türkiye dahil 16 ülkeye seyahat yasağı
Suudi Arabistan'dan Türkiye dahil 16 ülkeye seyahat yasağı

Suudi Arabistan Pasaportlar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye’nin yanı sıra Lübnan, Suriye, İran, Afganistan, Hindistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Belarus ve Venezuela'ya seyahat yasağı getirildi.

Açıklamada, ülke dışına çıkacak Suudi Arabistan vatandaşlarının Kovid-19'a karşı üç doz aşı yaptırmış olması veya ikinci doz aşılarının üzerinden üç ay geçmemiş olması gerektiği belirtildi.

Tedavi amacıyla yurt dışına çıkış izni alanların seyahat yasağından muaf olduğu kaydedildi.

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