Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye Kıbrıs'ta 'işgalci' suçlaması Türkiye'nin yavru vatandaki hakimiyeti ve iki devletli iki devletli çözüm çağrıları başta Yunanistan'dan sonra Suudi Arabistan'ı da rahatsız etti. Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözüm konusunda ısrarcı olduğunu yazan Arap medyası, "Türkiye, Kıbrıs topraklarının neredeyse yüzde 40'ını işgal etti" ifadelerine yer verdi. Ayrıca haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırma ve Doğu Akdeniz’de deniz hakimiyeti kurma planları olduğu belirtildi.



Haber Merkezi 16 Şubat 2021, 09:49 Son Güncelleme: 16 Şubat 2021, 09:59 Yeni Şafak