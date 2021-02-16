Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye Kıbrıs'ta 'işgalci' suçlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs meselesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz ister etmezsiniz." dedi. Erdoğan, Yunan ve Rum tarafının açıklamalarına baktıklarında Kıbrıs Türkünü yok sayan tutumlarında bir değişiklik olmadığını gördüklerini belirtti.
- Suudi Arabistan merkezli Arab News, Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözüm konusunda ısrarcı olduğunu yazdı.
"Türkiye Kıbrıs'ı jeopolitik bir rehine olarak tutmak istiyor"
Adada geçmişte Türklere yönelik katliamı görmezden gelen gazete, "Türkiye, Kıbrıs topraklarının neredeyse yüzde 40'ını işgal etti. Türkiye, Kıbrıs'ı 'jeopolitik bir rehine' olarak tutmak istiyor." ifadesini kullanarak haddini aştı. Haberde, Türkiye'nin bölgede yükselen güç olmasından duyulan endişe dile getirilerek, şöyle denildi: "Bu durum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırma ve Doğu Akdeniz’de deniz hakimiyeti kurma planlarına hizmet ediyor."
- Doğu Akdeniz'deki gerilime değinilirken, "Türkiye aynı zamanda Doğu Akdeniz'de hem Kıbrıs'a hem de Yunanistan'a karşı 'agresif' taktikler uyguladı. Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde hidrokarbonları araştırma ve kullanma hakkına meydan okudu." görüşü paylaşıldı.