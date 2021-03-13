Dünya Suudi Arabistanı kum fırtınası vurdu, gökyüzü turuncuya büründü
ORTADOĞU

Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu, gökyüzü turuncuya büründü

Suudi Arabistan’da etkili olan şiddetli kum fırtınası gökyüzünün rengini turuncu çevirdi. Bazı bölgelerde sokak lambaları devrilirken, elektrik kesintileri yaşandı.

Haber Merkezi İHA
Yetkililer, kum fırtınalarına karşı halkı dikkatli olmasını istedi.
Yetkililer, kum fırtınalarına karşı halkı dikkatli olmasını istedi.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı, Mekke’yi, Medine’nin çevresindeki ilçeleri, Al-Kassim ve Cevf bölgesini kum fırtınası vurdu.

Güçlü hava dalgasının çöl kumlarını mahallelere ve yollar taşıdığı belirtildi. Kum fırtınasının vurduğu bölgelerde gökyüzünün rengi turuncuya bürünürken, görüş mesafesinin azalmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı.

Şiddetli fırtına nedeniyle sokak lambaları da devrildi. Birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı. Yetkililer, kum fırtınalarına karşı halkı dikkatli olmasını istedi.

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