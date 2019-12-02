Suudi Arabistanlı alim Uveyd'e 4 yıl hapis cezası verildi

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Türkiye ile Libya'nın tarihi anlaşması Sevilla Haritasını çöpe attı

Türkiye ve Libya arasında Dolmabahçe Sarayı'nda imzalanan Akdeniz'deki 'deniz yetki alanlarını' belirleyen tarihi anlaşmayı TVNet'te Brifing Programında değerlendiren Numan Kurtulmuş, "Anlaşma ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın AB’nin de desteğini alarak Türkiye’yi Sevilla Haritası ile Akdeniz’de dar bir alana sıkıştırmaya çalışan sözde harita yok hükmüne getirilmiştir, bir kenara atılmıştır" dedi.