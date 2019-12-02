Dünya Suudi Arabistanlı alim Uveyde 4 yıl hapis cezası verildi
ORTADOĞU

Suudi Arabistanlı alim Uveyd'e 4 yıl hapis cezası verildi

Suudi Arabistan'da tanınmış alim Isam el-Uveyd hakkında 4 yıl hapis cezası verildi. Tefsir, fıkıh ve dil alanında eserleri bulunan Suudi Arabistanlı tanınmış alim Uveyd, Şubat 2017'de 'terör örgütlerini finanse etmek' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Haber Merkezi AA
Suudi muhalif alim ve aktivistler 'teröre destek' suçlamalarıyla hapsediliyor.
Suudi muhalif alim ve aktivistler 'teröre destek' suçlamalarıyla hapsediliyor.

Suudi Arabistan'da tanınmış alim Isam el-Uveyd hakkında 4 yıl hapis cezası verildi.

Suudi aktivistler tarafından ülkedeki siyasi tutukluların durumunu takip için açılan "Düşünce Tutukluları" adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada, Riyad'daki "İhtisas Mahkemesi"nin, 2,5 yılı aşkın süre önce tutuklanan Uveyd hakkında 4 yıl hapis cezası verdiği duyuruldu ancak konuya ilişkin ayrıntı verilmedi.

  • Suudi Arabistan makamlarından da henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

2017'de tutuklanmıştı

Tefsir, fıkıh ve dil alanında eserleri bulunan Suudi Arabistanlı tanınmış alim Uveyd, Şubat 2017'de "terör örgütlerini finanse etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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