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Dünya

Suudi Arabistanlı astronotların da bulunduğu uzay mekiği AX-2 başarıyla fırlatıldı

Suudi Arabistanlı astronotlar Ali Karni ve Rayyane Bernavi'nin bulunduğu uzay mekiğinin (AX-2) fırlatılma şleminin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

07:12 . 22/05/2023 Pazartesi
AA
AX-2 başarıyla fırlatıldı

AX-2 başarıyla fırlatıldı

Suudi Arabistan'ın haber kanalı El-İhbariye'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Karni ile Bernavi'nin de içinde bulunduğu uzay mekiğinin fırlatıldığı ve Uluslararası Uzay Üssüne doğru hareket ettiği aktarıldı.


Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da 17 Mayıs'ta yer alan haberde, Karni ile Bernavi'nin uzay yolculuğu için yaptığı hazırlıkların tamamlandığı bildirilmişti.

Suudi Arabistan Uzay Kurumu, geçen yılın eylül ayında, "2030 Vizyonu" kapsamında bir uzay programının başlatıldığını duyurmuştu. Bununla uzay sanayi sektöründen istifade etmek ve bu alandaki araştırmalara katkıda bulunmanın amaçlandığı belirtilmişti.


Uzay Kurumundan 14 Şubat'ta yapılan açıklamada ise Rayyane Bernavi ve Ali Karni'nin AX-2 uzay mekiğiyle gideceği bildirilmişti.

Uzay mekiğinin yılın ikinci yarısında ABD'den hareket edeceği aktarılırken, program kapsamında Meryem Firdevs ve Ali el-Gamdi adlı astronotların da uzay araştırmaları konusunda eğitim görecekleri açıklanmıştı.




#Suudi Arabistan
#uzay
#uzay mekiği AX-2
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