Dünya Suudi gazeteci Kaşıkçının son sözleri ortaya çıktı
AMERİKA

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı - Son dakika haberleri

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

Amerikan CNN televizyonunun haberine göre, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmeden önceki son sözleri ''Nefes alamıyorum'' oldu.

AA
Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın son sözlerinin ''Nefes alamıyorum.'' olduğu ortaya çıktı.

Kayıtlar'da, Kaşıkçı'nın ilk olarak "bunu yapamazsınız, dışarıda bekleyenler var" dediği, çıkan kargaşanın ardından ise "Nefes alamıyorum" dediği tespit edildi.

CNN, haberini Kaşıkçı cinayeti soruşturması hakkında brifing alan ve Kaşıkçı'nın son anlarının ses kaydının çevirisini gören bir kaynağa dayandırdı.

Kaşıkçı'nın ölümünün acemice işlenmiş bir cinayet olmadığını ve önceden planlandığını söyleyen haber kaynağı, Kaşıkçı'nın kendisini öldürmek isteyenlere karşı mücadele verdiğini belirtti.

Ses kaydı dökümlerinde Kaşıkçı'nın cesedinin bir testere ile parçalara ayrıldığı bilgisinin de yer aldığı belirtilen haberde, faillere Kaşıkçı'nın bedeni parçalara ayrılırken müzik dinlemeleri tavsiye edildiği ifade edildi.

Haberde ayrıca ses kaydı dökümlerinde cinayet işlendikten sonra birtakım telefon görüşmeleri yapılarak karşı tarafa bilgi verildiği bilgisinin de yer aldığı kaydedildi.

Emri bin Selman verdi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine eleştirilerin hedefi olmuştu. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı bildirilmişti.

Yalova'da lüks villada Kaşıkçı'nın cesedi için arama yapılıyor
OYNAT 01:16
Yalova'da lüks villada Kaşıkçı'nın cesedi için arama yapılıyor
Yalova'da Cemal Kaşıkçı hareketliliği yaşanıyor. Öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin gömüldüğü iddia edilen villada İstanbul'dan gelen polis ekipleri arama yapıyor.
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