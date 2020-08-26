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Dünya Suudi Prens Selman Washingtona yapacağı gizli ziyareti korkudan iptal etti
ORTADOĞU

Suudi Prens Selman Washington'a yapacağı gizli ziyareti 'korkudan' iptal etti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gelecek hafta Washington'ı ziyaret ederek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmeyi planladığı ancak gizli toplantının sızmasından sonra bu planı iptal ettiği öne sürüldü. Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından bugüne kadar ABD ziyareti gerçekleştirmeyen Selman'ın, söz konusu ziyarette aleyhinde kampanya yapılmasından da endişe ettiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Prens Muhammed bin Selman.
Suudi Prens Muhammed bin Selman.

Suudi Arabistan ve Ortadoğu'da izlediği kaos siyaseti ile uzun süredir gündeme gelen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Washington ziyaretini korkudan iptal ettiği iddia edildi.

Middle East Eye'de bir yazı kaleme alan David Hearst, Prens Selman'ın 31 Ağustos Pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmeyi planladığını ancak bu gizli görüşmenin sızdığını belirtti. Prens Selman'ın aleyhinde kampanyadan da endişe ederek bu ziyareti iptal ettiği ortaya çıktı.

KAŞIKÇI CİNAYETİ KARİZMASINI YERLE BİR ETTİ

Suudi Arabistan'da reformcu kimliğini öne çıkararak uzun süre ABD başta olmak üzere Batı'nın desteğini arkasına alan Prens Selman, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası bütün karizması çizilmişti.

2 YILDIR ABD'YE GİDEMİYOR

  • Suudi Arabistan'da kendisine muhalif olan her ismi öldürme ve sindirme politikaları ayyuka çıkan Muhammed bin Selman, en son ABD ziyaretini 2018'in Mart ayında gerçekleştirmişti.

KARDEŞİNİ DAHİ ÜLKEYE GETİRDİ

Kaşıkçı cinayeti sonrası Washington büyükelçisi konumundaki kardeşi Halid bin Selman'ı ülkeye getirterek, savunma bakan yardımcısı yapması dikkatlerden kaçmamıştı.

Prens Selman'ın ölüm emrini verdiği istihbaratçı: Saad El Cebri neden hedefteydi?
OYNAT 04:48
Prens Selman'ın ölüm emrini verdiği istihbaratçı: Saad El Cebri neden hedefteydi?
Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürüldüğü günlerde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın hedefinde çok kritik bir isim daha vardı. Bu isim Suudi Arabistan'ın en mahrem sırlarını bilen ve içişleri bakanlığında 40 yıl görev almış Saad el Cebrî idi. Peki Saad Cebri neden Prens Muhammed bin Selman'ın hedefindeydi? Cinayet için görevlendirilen Kaplan Timi nasıl başarısız oldu? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız anlattı:


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