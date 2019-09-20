Dünya Suudi yönetiminden milyarderlere yatırım baskısı
ORTADOĞU

Suudi yönetiminden milyarderlere yatırım baskısı

Suudi yönetiminin, Aramco'nun halka arzı öncesinde zengin ailelere para yatırımı için baskı yaptığı ortaya çıktı. Muhammed Bin Selman'ın şirket değerinin 2 trilyon dolara ulaşması hedefine yönelik oluşturulan özel ekibin zengin ailelerle temasa geçerek Suudi milyarderleri yatırıma zorladığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saudi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırılar, halka arza hazırlanan şirketin değerini ve Suudi petrol endüstrisini olumsuz etkiledi.
Saudi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırılar, halka arza hazırlanan şirketin değerini ve Suudi petrol endüstrisini olumsuz etkiledi.

Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinin vurulmasıyla sarsılan Suudi Arabistan'da, Aramco'nun halka arzı öncesinde zengin ailelere para yatırımı için baskı yapıldığı ortaya çıktı.

Financial Times'ın haberine göre Suudi yönetimi, varlıklı aileleri halka arza büyük miktarda para yatırmaları konusunda "zorbalık" yapıyor. Gazetenin haberine göre bunun sebebi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Aramco için öngördüğü 2 trilyon dolarlık değere ulaşılması.

Saudi Aramco'ya yapılan saldırı sonrasında "güven ortamı oluşturmakla" görevli bir grup kişinin zengin aileleri zorlayarak, halka arzdaki başlıca yatırımcılardan olmaları baskısı yaptığı ortaya çıktı.

Plan çerçevesinde ülkenin en zengin iş adamlarıyla temas kurulduğu ve bazılarının 100 milyon dolarlık yatırıma zorlandığı belirtiliyor.

Bazı analistler dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan şirketin halka arz değerinin 1 ile 1.5 trilyon dolar arasında olabileceğini öngörüyor.

Geçen hafta Saudi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırılar, halka arza hazırlanan şirketin değerini ve Suudi petrol endüstrisini olumsuz etkilemişti.

Saudi Aramco'nun uluslarası piyasalara arzının ertelenmesiyle birlikte şirkete ait iki tesise düzenlenen son saldırılar ise yeni yönetim için zorlu bir sürecin başlangıcı oldu. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman saldırıların, Aramco'nun günlük petrol üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini (5,7 milyon varil) durdurmasına yol açtığını açıkladı. Şirketin günlük doğal gaz üretiminde de önemli düşüş yaşandı.

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