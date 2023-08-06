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Dünya

Süveyş Kanalı'nda petrol tankeriyle çarpışan römorkör battı: Bir öü

Mısır'daki Süveyş Kanalı'ndan geçen bir petrol tankeriyle çarpışarak batan römorkörün 7 kişilik mürettebatından birinin öldüğü, 6'sının kurtarıldığı belirtildi.

09:00 . 6/08/2023 Pazar
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, konuya ilişkin televizyon kanallarına açıklamada bulundu.


Kanalda batan römorkörün 7 kişilik mürettebatından birini ölü bulduklarını, 6'sının kurtarıldığını aktaran Rabi, tankerle çarpışarak batan römorkörün yerinin tespit edildiğini ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.


Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, dün yaptığı yazılı açıklamada, kanal idaresine ait bir römorkörün, Singapur'dan gelip ABD'ye gitmekte olan "Chınagas Legend" isimli Hong Kong bandıralı bir tanker ile El-Belah bölgesinin 51. kilometresinde çarpışarak battığını belirtmişti.

Rabi, römorkörün vinç yardımıyla yeniden su yüzeyine çıkarılması için çalışıldığını ve 7 kişilik mürettebatın kurtarılması için deniz kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtmişti.


Kanal İdaresi Başkanı Rabi ayrıca 230 metre uzunluğunda 36 metre genişliğinde ve 52 bin ton taşıma kapasitesine sahip tankerin, kazayla ilgili işlemlerin yapılması için Port Said Limanı'nda bekletildiğini aktarmıştı.




#Batma
#Mısır
#ölü
#römorkör
#Süveyş Kanalı
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