Dünya Süveyş Kanalındaki deniz trafiği yeniden durduruldu Dev geminin boşaltılması haftalar alabilir
ORTADOĞU

Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiği yeniden durduruldu: Dev geminin boşaltılması ‘haftalar alabilir’

Salı sabahı şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturarak dünyanın en işlek ticaret yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nın deniz trafiği yeniden durduruldu. Kanalın kapanmasına neden olan dev yük gemisinin yüzdürülmesi için yükünün boşaltılmasının gerekebileceği ve bunun da haftalar alabileceği belirtiliyor.

Haber Merkezi AA
Süveyş Kanalındaki deniz trafiği yeniden durduruldu: Dev geminin boşaltılması ‘haftalar alabilir’
Dev konteyner gemisinin yeniden hareket edebilmesi için çalışmalara devam ediyor.

Dünyanın en önemli su yollarından Mısır'daki Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, yaptığı yazılı açıklamada, dün Evergreen isimli konteyner gemisinin rotadan çıkarak karaya oturmasının ardından yaşananlara ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

Rabi, kurtarma çalışmaları devam eden Panama bandralı konteyner gemisi yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalındaki seyrüsefer trafiğinin geçici olarak askıya alınmasına karar verildiğini ifade etti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Dün kısa süreli duraklamanın ardından deniz trafiğinin yeniden başlatılmasıyla Akdeniz'den Kızıldeniz'e doğru gelen kuzey konvoyundan 13 geminin Port Said'den geçtiğine işaret eden Rabi, gemiyi kurtarma çalışmalarının tamamlanarak tüm konvoyun seyrüsefer güvenliği sağlanmasının beklendiğini ancak kurtarma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle gemilerin bekletilmesini öngören alternatif plana geçildiğini belirtti.

Süveyş Kanalı İdaresi, kanaldaki seyrüseferi kesintiye uğratan dev konteyner gemisinin yeniden hareket edebilmesi için çalışmalara devam ediyor.

Dünyadaki deniz ulaşımının takibinin yapılabildiği sosyal paylaşım sitesi "vesselfinder"daki görüntülere göre kurtarma ekipleri geminin arka tarafını yüzdürmeyi başardı.

YÜKÜ BOŞALTILMALI

Dev yük gemisinin yüzdürülmesi için yükünün boşaltılmasının gerekebileceği ve bunun da haftalar alabileceği belirtiliyor.

  • Süveyş Kanalı'nda dün sabah saatlerinde Evergreen isimli konteyner gemisi rotadan çıkarak kıyıya çarpmıştı. Geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda deniz trafiği tamamen durmuştu. 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğinde ve 224 bin ton ağırlığındaki konteyner gemisinin Çin'den yola çıkarak Hollanda'ya gitmekte olduğu öğrenilmişti.

Süveyş Kanalı'nda kargo gemisi karaya oturdu: Kanal geçişi trafiğe kapatıldı
DÜNYA
Süveyş Kanalı'nda kargo gemisi karaya oturdu: Kanal geçişi trafiğe kapatıldı

Süveyş Kanalı'nda göçük
DÜNYA
Süveyş Kanalı'nda göçük

BAE’den Mısır’a Süveyş kazığı: Süveyş’e rakip kanal açacaklar
DÜNYA
BAE’den Mısır’a Süveyş kazığı: Süveyş’e rakip kanal açacaklar
Abone Ol Google News
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Bina sakinleriyle sohbet edip "Kamera var mı?" diye sordu.
Kubbesinde tabut var

Kubbesinde tabut var

​İstanbul Fatih'teki caminin dünyada eşi benzeri yok.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Savunma sanayini niye daha büyütmedik

Çocuk Adalet Merkezi

Çocuk Adalet Merkezi

​Adalet Bakanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediye'sindenönemli proje.

​Dünyaca ünlü yatırımcıdan TL'deki saldırılara tepki.

İmamdan sitem dolu not

İmamdan sitem dolu not

"Allah için muslukları yerinden sökme, ihtiyacın varsa karşılayalım"

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

​86 yaşındaki felçli kadın son anda kurtarıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.