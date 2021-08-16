Dünya Tacikistan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Ganinin ülkeye gelmediğini açıkladı
ORTADOĞU ASYA

Tacikistan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeye gelmediğini açıkladı

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeye geldiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Tacikistan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Ganinin ülkeye gelmediğini açıkladı
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani

Bazı basın organlarında, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkesinden ayrılan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiği yönünde haberler yer almıştı.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gani'nin uçağının Tacikistan hava sahasına girmediği ve ülke topraklarına inmediği kaydedildi.

Açıklamada, Tacik tarafına bu yönde herhangi bir talebin de iletilmediği ifade edildi.

Öte yandan, Afganistan'ın Taşkent Büyükelçiliği yetkilisi de yaptığı açıklamada, Eşref Gani'nin Özbekistan'da olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti
DÜNYA
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeden ayrıldı: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kontrolü Taliban'a geçti
DÜNYA
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeden ayrıldı: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kontrolü Taliban'a geçti

Taliban yönetimi de şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk
DÜNYA
Taliban yönetimi de şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk

64 ülkeden ortak açıklama: Ülkeden ayrılmak isteyenler engellenmesin
DÜNYA
64 ülkeden ortak açıklama: Ülkeden ayrılmak isteyenler engellenmesin

ABD'den Kabil'e bin asker daha: Sayı altı bine çıktı
DÜNYA
ABD'den Kabil'e bin asker daha: Sayı altı bine çıktı

Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'nda izdiham
DÜNYA
Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'nda izdiham

ABD 11 Eylül’ün yıl dönümünde Kabil’den kaçıp gitti
DÜNYA
ABD 11 Eylül’ün yıl dönümünde Kabil’den kaçıp gitti

ABD’nin hesabı şaştı
DÜNYA
ABD’nin hesabı şaştı
Abone Ol Google News
Çöküşün fotoğrafı

Çöküşün fotoğrafı

​Kabil'in düşüşünü Beyaz Saray'da boş gözlerle izledi.
Talibandan ilk mesaj

Taliban'dan ilk mesaj

'​Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz.'
Yüzüstü bıraktı

Yüzüstü bıraktı

​ABD, Afganistan'da kendisine hizmet edenleri kaderine terk etti.
'Vatanımıza <br>geldik rahatız'

'Vatanımıza
geldik rahatız'

​Afganistan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor.
Sınır hattında 7/24 takip

Sınır hattında 7/24 takip

​Hem elektronik hem fiziki koruma.
DNA'dan kimlik tespiti

DNA'dan kimlik tespiti

​10 savcı görevlendirildi.

Terörle mücadele kadar önemli

Terörle mücadele kadar önemli

​Yalan terörüne karşı başkanlık kurulacak.

İstanbul'da <br>4,3 ton ele geçirildi

İstanbul'da
4,3 ton ele geçirildi

​Uyuşturucu tacirlerine çifte baskın.
Yeşile ve çevreye <br>saygılı bir ekonomi

Yeşile ve çevreye
saygılı bir ekonomi

'Ülkemizi kalkındırmayı çevreye duyarlı bir anlayışla yapmamız gerek.'
Beni kurtaran<br> 2 kişi sele kapıldı

Beni kurtaran
2 kişi sele kapıldı

​Bozkurt'u harap eden selde hayata tutunanların hikayesi yürekleri burkuyor.
Aşılamada sıra<br> 15 yaş üstünde

Aşılamada sıra
15 yaş üstünde

Hastalığı atlatanların aşı olma süresi 1 aya indirildi.
Sahte psikolog <br>hasta ediyor

Sahte psikolog
hasta ediyor

​Diplomasını sorgulayın üzülmeyin.
Pençe'de şehit acısı

Pençe'de şehit acısı

Üs bölgesini hedef alan teröristler, Mehmetçik'le çatıştı.
Olaylı maçta Galatasaray kazandı

Olaylı maçta Galatasaray kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-0 yendi.
Trabzonspor'dan farklı başlangıç

Trabzonspor'dan farklı başlangıç

​Bordo mavililer yeni sezondaki ilk lig maçını farklı kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.