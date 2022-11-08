Dünya Tacizi itiraf etti görevden çekildi Fransa bu haberle çalkalanıyor
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Tacizi itiraf etti görevden çekildi: Fransa bu haberle çalkalanıyor

Fransa'da Katolik Kilisesi Kardinali Jean-Pierre Ricard, 35 yıl önce 14 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğunu itiraf etti.

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Haber Merkezi AA
Tacizi itiraf etti görevden çekildi: Fransa bu haberle çalkalanıyor
Fransa'da Katolik Kilisesi Kardinali 35 yıl önceki çocuk tacizini itiraf etti.

Katolik Kilisesi rahiplerinin adı, yaklaşık 70 yıldır çocuklara yönelik cinsel taciz skandallarıyla gündeme gelirken Ricard yaptığı yazılı açıklamada yıllar önceki suçunu itiraf etti.

  • Ricard "35 yıl önce rahipken 14 yaşındaki küçük bir kıza suçlanmayı hak edecek bir şekilde davrandım. Davranışım tahmin edildiği gibi bu kişi için ciddi ve kalıcı sonuçlara neden oldu." ifadelerini kullandı.

78 yaşındaki Kardinal Ricard, üstlendiği tüm dini görevlerden çekildiğini ifade etti.

Taciz ettiği kızla konuşarak af dilediğini kaydeden Ricard, bu konuşmayı ne zaman yaptığına dair bilgi vermedi.

Ricard, kırdığı herkesten kendisini affetmelerini istediğini belirtti.

Söz konusu durumla ilgili daha fazla sessiz kalmamaya karar verdiğini belirten Ricard, adalet ve kilise yetkililerinin emrinde olduğunu açıkladı.

Fransa'da düzenlenen piskoposlar konferansında konuşan Başpiskopos Eric de Moulins-Beaufort, Fransız adaleti ve kilise yetkililerinin incelediği cinsel taciz iddialarına ülkede eski veya halihazırda görev yapan 11 piskoposun adının karıştığını söyledi.

Moulins-Beaufort, Ricard'ın da 11 piskoposun arasında olduğuna dikkati çekti.

1980'li yıllarda Marseille kentinde, başpiskoposluk idaresindeki bir bölgede rahip olarak görev yapan Ricard, Bordeaux Başpiskoposluğu görevinden emekliye ayrıldığı 2019'dan bu yana Digne kenti piskoposluğunda görevliydi.

Bağımsız bir komisyonun 2021'de yayımladığı rapor, Fransa'da 70 yıldır yaklaşık 330 bin çocuğun rahipler veya kiliseyle bağlantılı kişiler tarafından cinsel tacize uğradığını gün yüzüne çıkarmıştı.

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