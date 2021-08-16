Dünya Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanında izdiham
ASYA

Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'nda izdiham

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkedeki tahliye operasyonları hız kazandı. Operasyonların yürütüldüğü Kabil Havaalanı'nda adeta izdiham yaşanırken, güvenlik güçlerinin insanların havalimanına girmesini engellemek için havaya ateş açtığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanında izdiham
Kabil Havaalanı'ndan kaçış

Taliban’ın Afganistan’daki ilerleyişi sürerken, birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Tahliye operasyonları Kabil Havaalanı'ndan yürütülürken, havaalanında tüm ticari uçuşlar askıya alındı.

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'İnsanlar girmesin diye ateş açıldı'

Askeri uçaklar ile yapılan tahliye anlarından birinde ise adeta izdiham yaşandığı ortaya çıktı. Havaalanında yaşanan kaos anlarına ait görüntüleri kaydeden görgü tanığı, havaalanına gelen yetkililer ve üst düzey kişiler için gizlice biniş kartlarının basıldığı dedikoduları üzerine gidiş salonundaki kişilerin uçaklara doğru koşmaya başladığını ve adeta izdiham yaşandığını belirtti.

Kabil'de hareketli dakikalar: Havaalanında izdiham yaşandı
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Kabil'de hareketli dakikalar: Havaalanında izdiham yaşandı
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Askeri uçaklar ile yapılan tahliye anlarından birinde ise izdiham yaşandığı ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin insanların havaalanına girmesini engellemek için havaya ateş açtığı belirtildi.

İnsanların o anlarda çok çaresiz olduğunu ifade eden görgü tanığı, güvenlik güçlerinin insanların havalimanına girmesini engellemek için havaya ateş açtığını belirtti.

ABD'den açıklama

Geçtiğimiz saatlerde ABD’nin Kabil Büyükelçiliği tarafından yapılan güvenlik uyarısında, “Kabil'deki güvenlik durumu, havalimanı da dahil olmak üzere hızla değişiyor. Havaalanının ateş açıldığına dair haberler var, bu nedenle ABD vatandaşlarına oldukları yerlere sığınmaları talimatını veriyoruz” denilmişti.

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