Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nda uçuşların iptal süresi bir kez daha uzatıldı

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, kentin merkezinde yer alan Mihrabad Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Havalimanından gerçekleşmesi planlanan tüm uçuşlar yarın 06.00'ya kadar iptal edildi." ifadeleri kullanıldı.
Mihrabad Havalimanı, 02.30 ile 07.30 arası kapatılmış, bu saatler arasındaki tüm uçuşlar iptal edilmişti. Söz konusu süre daha sonra öğle 12.00'ye kadar uzatılmıştı.
İran'ın İsrail'e dün gece insansız hava aracı ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırının ardından Tahran hava sahası tüm ticari uçuşlara kapatılmıştı.
İran-İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.
İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.