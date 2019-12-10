Dünya Tahrir Meydanınında milli marş sesi yükseliyor Binlerce kişi gösteri için Bağdatta buluştu
ORTADOĞU

Tahrir Meydanı’nında milli marş sesi yükseliyor: Binlerce kişi gösteri için Bağdat’ta buluştu

Irak’ın başkenti Bağdat’taki gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı, orta ve güney kentlerden de gelen binlerce kişiyle doldu. Irak güvenlik güçleri, dün akşamdan bu yana Bağdat’taki Yeşil Bölge çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Haber Merkezi AA
Protestocular Bağdat'taki Tahrir Meydanında buluştu.
Protestocular Bağdat'taki Tahrir Meydanında buluştu.

Hükümet karşıtı gösterilerine devam eden Iraklılar, gönüllüler tarafından kurulan üst arama noktalarından geçerek meydana girdi. Bir grup gösterici olası taşkınlıkların önlenmesi için Yeşil Bölge’ye giden güzergahtaki Cumhuriyet Köprüsü yolunu kapattı.

Tahrir Meydanı’nın birçok noktasından milli marş sesi yükselirken, hayatını kaybedenler için de meydanda Kuran-ı Kerim okutuldu.

Sosyal medya üzerinden günlerdir bugünkü gösteri için çağrı yapılıyordu.

Irak güvenlik güçleri, dün akşamdan bu yana Bağdat’taki Yeşil Bölge çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Bağdat'ta maskeli kişiler, göstericilere ateş açtı: 16 ölü, 45 yaralı
OYNAT 00:00
Bağdat'ta maskeli kişiler, göstericilere ateş açtı: 16 ölü, 45 yaralı
Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde, maskeli kişilerce eylemcilere ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 16 gösterici hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı.


Irak'ta olaylar nasıl başladı?

  • Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başta başkent Bağdat olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.
  • Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.
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