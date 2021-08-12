Taliban 10 vilayet merkezini ele geçirdi

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

VİLAYET MERKEZLERİNE YÖNELDİLER

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

GAZNE DE TALİBAN'A GEÇTİ

Taliban, son 7 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğer 7'si kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 9 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı. Son olarak ise Gazne'yi ele geçirdi. Böylece, Afgan hükümet güçlerinin son bir haftada Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi.

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ELE GEÇİRİLEN VİLAYETLER

Taliban şu anda, İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, stratejik öneme sahip Kunduz ile Sar-i Pul, Talukan vilayet merkezleri, Samangan vilayetinin merkezi Aybak, ülkenin kuzeyindeki stratejik öneme sahip Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan, ülkenin kuzeyindeki Farah vilayetlerinin merkezleri, Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad’ın kontrolünü elinde tutuyor.

ABD'NİN ÇEKİLME KARARI

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan’da yaptığı açıklamada Afganistan’daki ABD askerlerinin 1 Mayıs’tan itibaren geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin 11 Eylül’e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Biden daha sonra yaptığı açıklamada, 11 Eylül tarihini öne çekerek çekilmenin 31 Ağustos’ta tamamlanacağını açıklamıştı.

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