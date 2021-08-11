Taliban Afganistan’da ilerleyişini sürdürüyor: Kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 9’a yükseldi

ABD güçlerinin mayıs ayında çekilmeye başladığı Afganistan’da saldırılarını arttıran Taliban, bir vilayet merkezinde daha kontrolü ele geçirdi.

Taliban güçleri son olarak Afganistan’ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad’ı ele geçirdi.

Düzenlediği saldırılarla kontrol alanını genişletmeye devam eden Taliban’ın 6 günde ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 9’a yükselmiş oldu.



Afganistan hükümetinden şu ana kadar konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, yerel yetkililer, Afgan güvenlik güçlerinin günlerce süren şiddetli çatışmaların ardından geri çekildiğini ve Taliban’ın söz konusu vilayet merkezlerinde kontrolü sağladığını doğruladı.

CUMHURBAŞKANI GANİ MEZAR-I ŞERİF'TE



Taliban’ın dün Bellh vilayetinin yönetim merkezi Mezar-ı Şerif kentine doğru ilerlemesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani sabah erken saatlerde, Mezar-ı Şerif’e geldi. Gani burada bir güvenlik toplantısına katılırken, toplantıda ülkenin kuzey bölgelerinde güvenliği sağlama konusu ele alındı.

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KAPSAMLI OPERASYON PLANLANIYOR

Öte yandan Raşid Dostum'un basın sorumlusu Habiburahman Kuyaş, toplantıda, Taliban kontrolüne geçen kuzey ve kuzeydoğu vilayetlerinde kapsamlı operasyon yapılmasının planlandığını ifade etti.

TALİBAN'IN ELE GEÇİRDİĞİ VİLAYETLER NELER?

Taliban şu anda, İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, stratejik öneme sahip Kunduz ile Sar-i Pul, Talukan vilayet merkezleri, Samangan vilayetinin merkezi Aybak, ülkenin kuzeyindeki stratejik öneme sahip Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan, ülkenin kuzeyindeki Farah vilayetlerinin merkezleri, Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad’ın kontrolünü elinde tutuyor.

5 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

BM Afganistan İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin açıkladığı verilere göre, yılın başından bu yana yaklaşık 360 bin kişi çatışmalar nedeniyle yerinden edilirken, 2012’den bu yana yaklaşık 5 milyon kişi yerinden edildi.

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ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan’da yaptığı açıklamada Afganistan’daki ABD askerlerinin 1 Mayıs’tan itibaren geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin 11 Eylül’e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Biden daha sonra yaptığı açıklamada, 11 Eylül tarihini öne çekerek çekilmenin 31 Ağustos’ta tamamlanacağını açıklamıştı.

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MAHKUMLARI SERBEST BIRAKIYORLAR

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 25'ini halen kontrolünde tutuyor.

Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.

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